La Coyspu define su próxima conducción: el Contador Jorge Abraham, actual subgerente, sería el sucesor del Ing. Darío Cano tras más de 30 años de gestión.

Quién sería el nuevo gerente de la Coyspu en Marcos Juárez

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Marcos Juárez (Coyspu) avanza en la definición de quién conducirá su gerencia. Según trascendió, el Contador Jorge Abraham, actual subgerente de la institución, sería el designado para reemplazar al Ingeniero Darío Cano, quien se prepara para retirarse después de más de tres décadas al frente de la cooperativa.

El traspaso sería en los próximos meses

La salida de Cano respondería a una jubilación anticipada. El ingeniero todavía se encuentra en condiciones de continuar en funciones, pero desde la cooperativa se trabaja en la planificación del traspaso. Hasta el momento no hay una fecha oficial establecida, aunque se especula que el cambio se concretaría en los próximos meses.

El hecho de que Abraham ocupe actualmente el cargo de subgerente marca el perfil de la sucesión: una promoción interna que reflejaría la apuesta de la cooperativa por la continuidad y el conocimiento acumulado de la propia institución.

Un contexto institucional que pesa: el fallo judicial de $115 millones

El cambio de conducción llega en un momento de exposición institucional para la Coyspu. En abril de 2026, el Juzgado Civil de Marcos Juárez condenó a la cooperativa junto al Municipio a pagar más de $115 millones en concepto de daños y perjuicios por los daños estructurales sufridos en tres inmuebles del centro de la ciudad, originados en la rotura de un caño maestro de agua potable en calle 9 de Julio en 2018. Tanto la Coyspu como la Municipalidad apelaron el fallo, por lo que la causa continuará en la Cámara de Apelaciones.

Quien asuma la gerencia deberá gestionar ese proceso judicial abierto, además de las demandas cotidianas del servicio. El nuevo gerente heredará no solo una institución con historia, sino también una agenda compleja que requerirá decisiones con impacto directo en los vecinos y en las finanzas de la cooperativa.

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Redacción Guiamedia