Durante la mañana de este miércoles quedó interrumpido el tránsito entre Italia y Alem debido al avance de trabajos de modernización y mejoras urbanas.

Este miércoles por la mañana se pudo observar el corte total de circulación sobre calle San Martín, entre Italia y Alem, en pleno centro de Marcos Juárez, donde comenzaron trabajos vinculados a una importante obra de renovación urbana.

En el lugar ya se encuentran realizando tareas que forman parte de un proyecto integral de modernización del sector, con el objetivo de transformar esta zona céntrica en un espacio más accesible, seguro y funcional para peatones y vecinos.

Qué contempla la obra

Según se pudo observar en el sector, la intervención incluirá:

Ampliación de veredas.

Incorporación de nuevo mobiliario urbano.

Mejoras en infraestructura y transitabilidad.

Renovación estética del espacio público.

Adecuación de sectores peatonales.

El proyecto apunta a mejorar la experiencia de quienes circulan diariamente por el centro de la ciudad, priorizando mayor comodidad y accesibilidad.

Un nuevo aspecto para el centro de la ciudad

La obra busca además generar un entorno urbano más moderno y ordenado, alineado con la renovación de espacios públicos y comerciales que viene desarrollándose en distintos sectores de Marcos Juárez.

La intención es convertir este tramo de calle San Martín en un paseo urbano renovado, pensado tanto para vecinos como para visitantes que recorren el corazón comercial de la ciudad.

Mientras duren los trabajos, el tránsito permanecerá interrumpido en el sector y se recomienda circular con precaución por calles alternativas.