La medida forma parte del nuevo esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno nacional y podría impactar en miles de usuarios del sudeste cordobés.

La autopista Córdoba-Rosario podría sumar una nueva estación de peaje a la altura de la ciudad de Leones, en el marco del proceso de concesión de corredores viales que impulsa el Gobierno nacional a través de una mega licitación para rutas estratégicas del país.

La posibilidad fue dada a conocer en el nuevo esquema licitatorio que contempla la participación de empresas privadas para el mantenimiento, explotación y ejecución de obras sobre distintos tramos de rutas nacionales y autopistas. Entre las alternativas que se analizan aparece la instalación de nuevas cabinas de peaje en sectores considerados clave por el flujo vehicular y la necesidad de financiamiento de infraestructura.

Uno de esos puntos sería el tramo de la autopista Córdoba-Rosario cercano a Leones, una zona de permanente circulación de vehículos particulares, transporte de carga y viajeros que conectan el sudeste cordobés con las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Según trascendió, las futuras concesionarias podrían proponer nuevas estaciones de cobro siempre que estén vinculadas a inversiones concretas y mejoras en la infraestructura vial. De todos modos, cualquier incorporación deberá contar con aprobación oficial y todavía no existe una confirmación definitiva sobre la construcción del nuevo peaje.

La iniciativa ya genera preocupación entre usuarios frecuentes de la autopista, especialmente trabajadores, transportistas y vecinos de localidades de la región como Marcos Juárez, Bell Ville y la propia Leones, debido al impacto económico que podría representar sumar otro costo al tránsito diario.

Actualmente, la autopista Córdoba-Rosario ya cuenta con estaciones de peaje en distintos puntos del recorrido y el nuevo esquema nacional prevé actualizaciones tarifarias que podrían alcanzar valores cercanos a los 4 mil pesos para automóviles en determinados corredores concesionados.

La autopista es una de las conexiones más importantes del centro del país, utilizada tanto por el sector productivo y agroindustrial como por miles de personas que viajan diariamente entre Córdoba, Rosario y las localidades intermedias. Por ese motivo, cualquier modificación en el sistema de peajes genera repercusión inmediata en toda la región.

La información fue publicada por La Capital.