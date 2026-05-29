El gobernador Martín Llaryora visitó este jueves el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, donde supervisó las obras de refuncionalización y modernización impulsadas por la Provincia para reforzar el sistema sanitario regional ante la crisis en la atención de afiliados del PAMI.

La visita se concretó menos de un mes después del anuncio realizado por el mandatario en esta ciudad, cuando el Gobierno provincial decidió intervenir con un plan de emergencia sanitaria frente al conflicto que dejó sin cobertura médica a miles de jubilados del departamento Marcos Juárez.

En ese marco, la Provincia avanzó con la incorporación de camas de internación, la reconfiguración de la guardia central, nuevo equipamiento médico y obras de infraestructura para ampliar la capacidad de respuesta del hospital regional.

“Desde Córdoba no vamos a dejar solos a nuestros abuelos. Vamos a pasar esta crisis y vamos a poder mirar a todo el mundo a los ojos, porque no nos borramos, estamos acá”, afirmó Llaryora.

El mandatario provincial agradeció además el esfuerzo del personal sanitario y remarcó que son más de 5.500 los jubilados afectados por la crisis de atención en el departamento.

En ese sentido, sostuvo que la situación “es responsabilidad del Estado Nacional” y aclaró que las medidas adoptadas por Córdoba representan “una alternativa y no una solución definitiva”.

“Esto es un comité de crisis hasta que el PAMI vuelva a prestar servicios en el departamento. Si acá no se hace el esfuerzo máximo, podría ser una catástrofe sanitaria”, advirtió.

La inversión provincial destinada a las mejoras edilicias y tecnológicas del Hospital Abel Ayerza asciende a 210.951.839 pesos.

Entre las incorporaciones se destacan 41 nuevas camas —20 manuales para internación y terapia, 10 eléctricas para terapia intensiva, 5 eléctricas para shock room y 6 ortopédicas— además de 15 monitores multiparamétricos y nuevos equipos de aire acondicionado para distintos sectores del hospital.

En paralelo, se ejecutaron obras para instalar nuevos equipos de gases medicinales en guardia, quirófanos y salas de pre y post parto, además de trabajos de refacción integral en terapia intensiva, pintura, iluminación exterior, recambio de aberturas y mejoras de carpintería.

Llaryora destacó además que, por decisión de la Comunidad Regional, los fondos destinados a la obra fueron administrados priorizando la compra de materiales y la contratación de mano de obra local.

“Este es un esfuerzo tremendo que hacemos los cordobeses para no abandonar a nuestros abuelos. No es justo que los cordobeses tengamos que hacernos cargo de lo que debería resolver el Gobierno Nacional y el PAMI”, expresó.

Por su parte, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, explicó que con la presencia del gobernador quedó formalmente activado el plan de contingencia invernal para toda la región.

“Esta medida surge como respuesta a la crisis generada por el cierre de la clínica que atendía a afiliados del PAMI y al abandono de las autoridades nacionales”, sostuvo el funcionario.

Además, indicó que el hospital cuenta ahora con nueva infraestructura, tecnología, camas e insumos para garantizar la atención de vecinos de Marcos Juárez y localidades cercanas, articulando además con los hospitales regionales de Bell Ville y Villa María.

Nuevas ambulancias para la región

Durante la actividad, el gobernador entregó cinco ambulancias cero kilómetro destinadas a fortalecer la red de traslados y derivaciones del departamento Marcos Juárez.

La municipalidad recibió dos unidades, mientras que las restantes fueron destinadas a las localidades de Saira, Baldissera y Alejo Ledesma.

Las unidades incorporadas cuentan con equipamiento para traslados de complejidad intermedia, incluyendo camillas, oxígeno, tablas de raquis y elementos para atención de emergencias.

Recta final del nuevo Centro de Rehabilitación

En su visita, Llaryora también supervisó el avance del nuevo Centro de Rehabilitación Integral de Alta Complejidad que se construye junto al hospital.

La obra presenta un avance cercano al 95 por ciento y demandará una inversión total de 320 millones de pesos.

El espacio tendrá 330 metros cuadrados y formará parte de la Red Provincial de Rehabilitación, permitiendo brindar atención multidisciplinaria a personas con discapacidades temporales o permanentes mediante consultorios especializados y gimnasio terapéutico.

La intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, valoró el acompañamiento provincial y destacó la decisión política de sostener el sistema sanitario regional frente a la crisis del PAMI.

“Este hospital es una respuesta al cierre de la clínica que atendía a afiliados del PAMI. Aunque no es una responsabilidad de la Provincia ni del municipio, decidimos hacernos cargo y dar una respuesta a los vecinos”, afirmó.