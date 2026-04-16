Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro serán juzgados por presunto mal desempeño y negligencia en la investigación de la muerte de Nora Dalmasso. Las audiencias tendrán lugar en la Legislatura provincial hasta el 27 de abril, con fecha límite para el veredicto el 28 de mayo.

El martes 21 de abril comenzará el debate oral y público ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, en el que se evaluará el desempeño de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Los funcionarios judiciales llegan a esta instancia bajo la acusación de presunto mal desempeño y negligencia grave en diversas etapas de la instrucción por el asesinato de Nora Dalmasso.

Las audiencias, que incluirán la recepción de testimonios, se llevarán a cabo en el edificio de la Legislatura provincial (Av. Emilio Olmos 580), a partir de las 8.30, y se extenderán -en su etapa de recepción de prueba- hasta el 27 de abril.

El tribunal encargado de dictar el veredicto está integrado por su presidenta -y vicepresidenta de la Unicameral cordobesa- Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba); los legisladores Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico); y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti.

Tras la etapa testimonial, se fijará la fecha para los alegatos de la acusación y las defensas. Según el marco legal vigente, el fallo final deberá dictarse antes del 28 de mayo, cumpliendo con el plazo máximo de 60 días hábiles posteriores a la formulación de la acusación.

Cabe destacar que este órgano, regido por la Ley Provincial 7.956, posee la facultad constitucional de remover de sus cargos a magistrados y funcionarios de instancias inferiores en caso de acreditarse faltas graves en el ejercicio de sus funciones o la comisión de delitos.