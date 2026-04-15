Un operativo de emergencia se llevó a cabo este lunes alrededor de las 18 horas en la intersección de Los Robles y Los Álamos, donde una persona sufrió una caída desde un techo hacia un primer piso en una obra en construcción.

Según informaron fuentes del operativo, el personal acudió rápidamente al lugar para colaborar con el servicio de emergencias SUM en el descenso seguro del herido.

Para el procedimiento se desplegó una unidad de rescate con seis bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada para asistir a la persona accidentada y garantizar su traslado en condiciones seguras.

En cuanto al estado de salud, el director del hospital Agustín Sicardi llevó tranquilidad al brindar más precisiones: “El paciente se encontraba en buen estado general. Se le realizaron tomografías para descartar lesiones internas y no presentaba golpes de gravedad. Posteriormente, fue derivado al Sanatorio San Roque debido a que cuenta con cobertura médica.”