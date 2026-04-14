La ciudad vivió una noche a puro deporte con una nueva edición de la Maratón Nocturna Marcos Juárez 2026, que reunió a más de 240 competidores en el Predio del Ferrocarril. El evento sigue consolidándose como uno de los más convocantes de la región, combinando actividad física, encuentro y un gran marco de público.

Una organización que crece año a año

La jornada fue organizada por la Comisión de Deporte, junto al Municipio local y el grupo Maratones del Sudeste. Además, contó con el acompañamiento de distintas áreas municipales que trabajaron de manera coordinada para garantizar el desarrollo del evento.

El compromiso de los colaboradores fue clave, aportando al orden, la seguridad y el buen funcionamiento de cada instancia de la competencia.

Los resultados más destacados

En lo deportivo, la competencia dejó muy buenos tiempos y un nivel destacado entre los participantes:

5K Masculino: Santiago Sarmiento (19′ 57″)

Santiago Sarmiento (19′ 57″) 5K Femenino: Verónica Lentini (25′ 01″)

Verónica Lentini (25′ 01″) 10K Masculino: Ezequiel Conde (32′ 37″)

Ezequiel Conde (32′ 37″) 10K Femenino: Gisela Tebes (42′ 30″)

El valor del deporte en la comunidad

La intendente Sara Majorel destacó la gran convocatoria y agradeció a cada uno de los participantes por sumarse a esta propuesta que continúa creciendo con el paso de los años.

La Maratón Nocturna volvió a demostrar que el deporte es mucho más que una competencia: es un espacio de encuentro, participación y promoción de hábitos saludables para toda la comunidad.

Una noche de energía y participación

Con entusiasmo, compañerismo y una gran respuesta del público, la edición 2026 dejó un balance altamente positivo, reafirmando su lugar como un evento deportivo clave en Marcos Juárez.