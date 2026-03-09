El evento musical organizado junto al Club Argentino reunió a vecinos en el auditorio de la Banda Municipal. La propuesta estaba pensada para el anfiteatro del club, pero debió trasladarse por el clima.

Música en Marcos Juárez: la Banda Municipal celebró junto al Club Argentino

La Banda Municipal de Marcos Juárez protagonizó un concierto especial en el auditorio de la institución, en el marco de los 120 años del Club Argentino y los 40 años del country de la entidad. La propuesta original estaba pensada como un espectáculo al aire libre en el anfiteatro del club, pero las condiciones climáticas obligaron a modificar los planes.

A pesar del cambio de escenario, el evento se desarrolló con sala completa y gran acompañamiento del público, lo que dejó un balance muy positivo para los organizadores y músicos participantes.

El director de la banda, Maestro Diego del Bosco, destacó el entusiasmo de la comunidad y el trabajo conjunto con la institución deportiva para concretar el encuentro musical.

Un festival musical que tuvo que cambiar de escenario

La idea inicial era realizar el concierto en el anfiteatro del Club Argentino, uno de los espacios al aire libre más destacados para espectáculos en la ciudad de Marcos Juárez.

Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a trasladar el evento al auditorio de la Banda Municipal.

“La propuesta estaba preparada para hacerla en el anfiteatro del club, con motivo de los 40 años del country y los 120 años del club. Preparamos un pequeño festival de música, pero lamentablemente por el tiempo tuvimos que hacerlo en el auditorio de la banda”, explicó Del Bosco.

El cambio también estuvo condicionado por cuestiones organizativas y de agenda artística, ya que reprogramar el evento resultaba complejo.

Aun así, el resultado final fue ampliamente positivo.

“Salió un evento muy lindo, con la sala colmada de gente. Estamos muy contentos”, señaló el director.

Artistas invitados y un fuerte espíritu de encuentro

Uno de los aspectos destacados del concierto fue la participación de músicos invitados, colegas y amigos de larga trayectoria vinculados a la vida cultural de Marcos Juárez.

Entre ellos estuvieron:

Juan Pablo Samsen

Diego Sartori

César Vílchez

Según explicó Del Bosco, muchos de estos artistas comparten desde hace años experiencias institucionales y proyectos musicales dentro de la ciudad y la región.

“Son personas con las que compartimos muchísimas cosas, tanto institucionales como personales desde hace muchos años”, expresó.

La presencia de invitados permitió generar un formato de festival musical, con diferentes momentos y estilos dentro de una misma noche.

El anfiteatro del Club Argentino, un escenario con potencial cultural

Más allá del cambio de lugar en esta oportunidad, la idea de utilizar el anfiteatro del Club Argentino de Marcos Juárez sigue vigente para futuros espectáculos.

Para el director de la banda, se trata de uno de los espacios más atractivos de la ciudad para eventos musicales al aire libre.

“Personalmente creo que el anfiteatro es uno de los lugares más lindos para tocar al aire libre en nuestra ciudad”, aseguró.

Además, destacó que las autoridades del club manifestaron su predisposición para que el lugar pueda ser utilizado con mayor frecuencia para propuestas artísticas.

Esto abre la puerta a nuevas actividades culturales que puedan convocar a vecinos de Marcos Juárez y la región.

Qué significa este tipo de eventos para la cultura local

Los conciertos de la Banda Municipal de Marcos Juárez forman parte de la agenda cultural de la ciudad y cumplen un rol clave en la difusión de la música en espacios comunitarios.

Este tipo de iniciativas permiten:

acercar espectáculos musicales gratuitos o accesibles

fortalecer el vínculo entre instituciones locales

generar encuentros culturales para vecinos de todas las edades

promover artistas y músicos de la ciudad

Además, cuando se realizan en espacios abiertos como anfiteatros o plazas, suelen convertirse en eventos convocantes que potencian la vida cultural y social de la comunidad.

Proyectan nuevos encuentros musicales en Marcos Juárez

Tras la buena respuesta del público, desde la Banda Municipal ya piensan en repetir la experiencia durante el año.

La idea es no limitar los conciertos a una sola presentación anual, sino organizar distintos encuentros musicales aprovechando diferentes momentos de la temporada.

“Hablamos de ver si podemos hacer algunos encuentros musicales anuales, no solo uno en verano. A lo mejor podemos hacer algo en invierno también”, adelantó Del Bosco.

Incluso mencionó la posibilidad de aprovechar días templados de invierno para realizar conciertos al aire libre en el anfiteatro del Club Argentino.

Un balance positivo y el agradecimiento a la comunidad

El director de la Banda Municipal también expresó su agradecimiento a las autoridades del club y a los vecinos que acompañaron el evento.

“Estamos muy agradecidos con el club por invitarnos y tenernos presentes para desarrollar eventos artísticos”, destacó.

El acompañamiento del público fue clave para el éxito del concierto y refuerza la idea de seguir apostando a la música en vivo en Marcos Juárez.

Si las condiciones lo permiten, el próximo paso será concretar finalmente un espectáculo al aire libre en el anfiteatro, un escenario que promete convertirse en un nuevo punto de encuentro cultural para la ciudad.