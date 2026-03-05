Los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez incorporaron una nueva unidad a su flota tras recibir una camioneta RAM proveniente de vehículos secuestrados en causas penales, asignada mediante la Ley Provincial 8.550.

La unidad fue otorgada con número de asignación 13924050 y fecha del 25 de junio de 2025, permitiendo reforzar el equipamiento y la capacidad operativa del cuartel local.

Una camioneta RAM con motor HEMI V8

El vehículo cuenta con un motor 5.7L HEMI V8, uno de los más conocidos en las camionetas RAM fabricadas entre 2010 y 2024, especialmente en las versiones 1500 y 2500.

Entre sus características principales se destacan:

395 caballos de fuerza (hp)

410 lb-pie de torque (550-556 Nm)

Caja automática de 8 velocidades

Capacidad de remolque de hasta 12.750 libras

Sistema de desactivación de cilindros MDS, que mejora la eficiencia del combustible cuando no se requiere toda la potencia del motor.

Estas prestaciones convierten a la unidad en un vehículo ideal para tareas de apoyo, logística y traslado de equipamiento en operativos de emergencia.

Asignación mediante la Ley 8.550 en Córdoba

La Ley 8.550 permite que vehículos secuestrados en causas judiciales puedan ser entregados a instituciones públicas y organizaciones de servicio, como bomberos voluntarios, municipios y otras entidades.

Este mecanismo busca aprovechar recursos que estaban bajo custodia judicial para fortalecer organismos que trabajan por la seguridad de la comunidad.

Refuerzo para el cuartel de Bomberos de Marcos Juárez

Con la incorporación de esta camioneta, los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez suman una herramienta importante para mejorar la movilidad, el traslado de equipamiento y el apoyo en intervenciones.

El nuevo vehículo permitirá optimizar la respuesta ante incendios, accidentes, rescates y emergencias en Marcos Juárez y la región.