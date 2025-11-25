Durante los últimos días, vecinos de diversos sectores de Marcos Juárez comenzaron a recibir una notificación municipal vinculada a la obra de Renovación de Tecnologías de Iluminación, ejecutada como parte del plan de mejora del alumbrado público. El aviso generó dudas porque llegó sin logo ni sello oficial, aunque incluía datos catastrales, metros lineales afectados y el monto a abonar por cada frentista.
La obra fue declarada de utilidad pública y de pago obligatorio mediante la Ordenanza Nº 3331, aprobada por el Concejo Deliberante el 20 de noviembre de 2025, y establece los criterios de prorrateo, formas de pago y obligaciones de los contribuyentes.
Contenido de la notificación que recibieron los vecinos
La comunicación que llegó a los hogares explica que la obra ya se encuentra finalizada y detalla —según cada domicilio— los metros lineales imputados y el valor correspondiente. Un ejemplo habitual señala:
Calles afectadas por la obra según la Ordenanza Nº 3331
La normativa detalla de manera precisa todos los tramos incluidos en la obra de iluminación. A continuación se listan las calles y sus respectivos sectores:
🟦 Calles incluidas (tramos específicos)
(Información oficial de la Ordenanza Nº 3331)
- Mendoza — entre General Paz y Laprida
- 19 de Octubre — entre Antártida Argentina y Buenos Aires
- 2 de Abril — entre Pedro Giachino y Soberanía Nacional
- 25 de Diciembre — entre Ruta 9 y Soberanía Nacional
- 8 de Septiembre — entre Pedro Giachino y Soberanía Nacional
- Almirante Brown — entre Los Constituyentes y Campaña del Desierto
- Fuerza Aérea Argentina — entre Hermano Fernando y Pedro Giachino Este
- Manuel Belgrano — entre Fuerza Aérea Argentina y Los Piamonteses
- Manuel Belgrano Este — entre Fuerza Aérea Argentina y Los Álamos
- Avellaneda — entre Bismarck y Pedro Lino Funes
- Avellaneda Este — entre Fuerza Aérea Argentina y Presbítero Elmiro Ruiz
- Alvear — entre Juan José Paso y Garibaldi
- Alvear — entre Champagnat y Rosario de Santa Fe
- Alvear Este — entre Timoteo Gordillo y Hermanas Vicentinas
- Leandro N. Alem — entre San Martín y Ruta 9
- Saavedra — entre Chile y Perú
- Saavedra — entre Bolivia y General Paz
- Saavedra — entre Mitre y El Niño
- Hipólito Yrigoyen — entre Fuerza Aérea Argentina y Bismarck
- Buenos Aires — entre Almirante Brown y Intendente Juan B. Monetto
- Brasil — entre Miguel Daga y Mendoza
- Pasaje Bomberos Voluntarios — entre Florentina Rosa y Intendente Monetto
- Bismarck — entre Hermano Fernando y Ruta 9
- Azcuénaga — entre José Cesanelli y Ruta 9
- Rivadavia — entre Bismarck y Azcuénaga
- Carlos Pellegrini — entre Rafael Núñez y Sarmiento
- General Capdevilla — entre Hipólito Yrigoyen y Ruta 9
- Carlos Gardel — entre General Paz y Uruguay
- Carlos Gardel — entre Paraguay y Bolivia
- Domingo Romero — entre Fuerza Aérea Argentina y Timoteo Gordillo
- Chile — entre Miguel Daga y Mendoza
- Roque Sáenz Peña — entre Leandro N. Alem y Pedro Lino Funes
- Cabo 1° Juan Marcelo Bussano — entre 9 de Julio y Camino Las Colonias
- Los Piamonteses — entre José Cesanelli y Ruta 9
- Los Almendros — entre Los Robles y Los Álamos
- Juan José Paso — entre Hermano Fernando y Santa Fe
- Martín Miguel de Güemes — entre Campaña del Desierto y Paseo del Sol Sur
- Martín Miguel de Güemes — entre Ruta 9 y Soberanía Nacional
- Patricio Guanca — entre 25 de Diciembre y Güemes
- Pedro Giachino — entre 25 de Diciembre y Güemes
- Pedro Giachino Este — entre Fuerza Aérea Argentina y Hermanas Vicentinas
- Juan B. Justo — entre Rafael Núñez y Laprida
- General Mansilla — entre Colombia y Pueyrredón
- Hermano Fernando — entre Fuerza Aérea Argentina y Champagnat
- Independencia — entre Hermano Fernando y Santa Fe
- Bv. Ignacio Lardizábal — entre Bismarck y Azcuénaga
- Hermanas Vicentinas — entre Giachino Este y Soberanía Nacional Este
- Hermanas Vicentinas — entre Avellaneda Este y Alvear Este
- Garibaldi — entre Ignacio Lardizábal y Ruta 9
- Córdoba — entre El Porvenir y Bussano
- Los Álamos — entre Manuel Belgrano y Roque Sáenz Peña
- Lavalle — entre Hipólito Yrigoyen y Santa Fe
- Gato y Mancha — entre Roque Sáenz Peña Este y Ruta 9
- Santa Fe Este — entre Fuerza Aérea Argentina y Madre A. González
- Santa Fe — entre Fuerza Aérea Argentina y Pedro Lino Funes
- Juan Cruz González Este — entre Timoteo Gordillo y Madre A. González
- Camino Las Colonias — entre Ruta 9 y Cabo 1° Bussano
- San Martín — entre Fuerza Aérea Argentina y Los Piamonteses
- Jujuy — entre Ignacio Lardizábal y Ruta 9
- Presbítero Elmiro Ruiz — entre Pasaje Parque Este y Paul Harris Este
Descargá la ordenanza completa
Aquí podés consultar el documento original con todos los detalles:
👉 Ordenanza Nº 3331 (PDF)