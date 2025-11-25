Durante los últimos días, vecinos de diversos sectores de Marcos Juárez comenzaron a recibir una notificación municipal vinculada a la obra de Renovación de Tecnologías de Iluminación, ejecutada como parte del plan de mejora del alumbrado público. El aviso generó dudas porque llegó sin logo ni sello oficial, aunque incluía datos catastrales, metros lineales afectados y el monto a abonar por cada frentista.

La obra fue declarada de utilidad pública y de pago obligatorio mediante la Ordenanza Nº 3331, aprobada por el Concejo Deliberante el 20 de noviembre de 2025, y establece los criterios de prorrateo, formas de pago y obligaciones de los contribuyentes.

Contenido de la notificación que recibieron los vecinos

La comunicación que llegó a los hogares explica que la obra ya se encuentra finalizada y detalla —según cada domicilio— los metros lineales imputados y el valor correspondiente. Un ejemplo habitual señala:

Calles afectadas por la obra según la Ordenanza Nº 3331

La normativa detalla de manera precisa todos los tramos incluidos en la obra de iluminación. A continuación se listan las calles y sus respectivos sectores:

🟦 Calles incluidas (tramos específicos)

(Información oficial de la Ordenanza Nº 3331)

Mendoza — entre General Paz y Laprida

19 de Octubre — entre Antártida Argentina y Buenos Aires

2 de Abril — entre Pedro Giachino y Soberanía Nacional

25 de Diciembre — entre Ruta 9 y Soberanía Nacional

8 de Septiembre — entre Pedro Giachino y Soberanía Nacional

Almirante Brown — entre Los Constituyentes y Campaña del Desierto

Fuerza Aérea Argentina — entre Hermano Fernando y Pedro Giachino Este

Manuel Belgrano — entre Fuerza Aérea Argentina y Los Piamonteses

Manuel Belgrano Este — entre Fuerza Aérea Argentina y Los Álamos

Avellaneda — entre Bismarck y Pedro Lino Funes

Avellaneda Este — entre Fuerza Aérea Argentina y Presbítero Elmiro Ruiz

Alvear — entre Juan José Paso y Garibaldi

Alvear — entre Champagnat y Rosario de Santa Fe

Alvear Este — entre Timoteo Gordillo y Hermanas Vicentinas

Leandro N. Alem — entre San Martín y Ruta 9

Saavedra — entre Chile y Perú

Saavedra — entre Bolivia y General Paz

Saavedra — entre Mitre y El Niño

Hipólito Yrigoyen — entre Fuerza Aérea Argentina y Bismarck

Buenos Aires — entre Almirante Brown y Intendente Juan B. Monetto

Brasil — entre Miguel Daga y Mendoza

Pasaje Bomberos Voluntarios — entre Florentina Rosa y Intendente Monetto

Bismarck — entre Hermano Fernando y Ruta 9

Azcuénaga — entre José Cesanelli y Ruta 9

Rivadavia — entre Bismarck y Azcuénaga

Carlos Pellegrini — entre Rafael Núñez y Sarmiento

General Capdevilla — entre Hipólito Yrigoyen y Ruta 9

Carlos Gardel — entre General Paz y Uruguay

Carlos Gardel — entre Paraguay y Bolivia

Domingo Romero — entre Fuerza Aérea Argentina y Timoteo Gordillo

Chile — entre Miguel Daga y Mendoza

Roque Sáenz Peña — entre Leandro N. Alem y Pedro Lino Funes

Cabo 1° Juan Marcelo Bussano — entre 9 de Julio y Camino Las Colonias

Los Piamonteses — entre José Cesanelli y Ruta 9

Los Almendros — entre Los Robles y Los Álamos

Juan José Paso — entre Hermano Fernando y Santa Fe

Martín Miguel de Güemes — entre Campaña del Desierto y Paseo del Sol Sur

Martín Miguel de Güemes — entre Ruta 9 y Soberanía Nacional

Patricio Guanca — entre 25 de Diciembre y Güemes

Pedro Giachino — entre 25 de Diciembre y Güemes

Pedro Giachino Este — entre Fuerza Aérea Argentina y Hermanas Vicentinas

Juan B. Justo — entre Rafael Núñez y Laprida

General Mansilla — entre Colombia y Pueyrredón

Hermano Fernando — entre Fuerza Aérea Argentina y Champagnat

Independencia — entre Hermano Fernando y Santa Fe

Bv. Ignacio Lardizábal — entre Bismarck y Azcuénaga

Hermanas Vicentinas — entre Giachino Este y Soberanía Nacional Este

Hermanas Vicentinas — entre Avellaneda Este y Alvear Este

Garibaldi — entre Ignacio Lardizábal y Ruta 9

Córdoba — entre El Porvenir y Bussano

Los Álamos — entre Manuel Belgrano y Roque Sáenz Peña

Lavalle — entre Hipólito Yrigoyen y Santa Fe

Gato y Mancha — entre Roque Sáenz Peña Este y Ruta 9

Santa Fe Este — entre Fuerza Aérea Argentina y Madre A. González

Santa Fe — entre Fuerza Aérea Argentina y Pedro Lino Funes

Juan Cruz González Este — entre Timoteo Gordillo y Madre A. González

Camino Las Colonias — entre Ruta 9 y Cabo 1° Bussano

San Martín — entre Fuerza Aérea Argentina y Los Piamonteses

Jujuy — entre Ignacio Lardizábal y Ruta 9

Presbítero Elmiro Ruiz — entre Pasaje Parque Este y Paul Harris Este

Descargá la ordenanza completa

Aquí podés consultar el documento original con todos los detalles:

👉 Ordenanza Nº 3331 (PDF)



