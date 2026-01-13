Este martes comenzaron los trabajos de asfaltado de la calle Laprida en Marcos Juárez, entre Juan B. Justo y Pellegrini, en una obra que se extenderá hasta calle Quintana y busca mejorar una arteria clave para la movilidad del sur de la ciudad que se encontraba en muy malas condiciones de transitabilidad.

Asfaltado de calle Laprida: una obra clave para la movilidad urbana

La Municipalidad de Marcos Juárez inició este martes la colocación de asfalto sobre la calle Laprida, en el tramo comprendido entre Juan B. Justo y Pellegrini, dando comienzo al asfaltado de calle Laprida en Marcos Juárez. La intervención forma parte de un plan integral que contempla la pavimentación completa de esta arteria hasta calle Quintana, una zona de alto tránsito que conecta a numerosos vecinos del sector sur con el centro de la ciudad.

Desde primeras horas de la jornada se pudo observar el despliegue de maquinaria pesada trabajando sobre la calzada. Para llevar adelante esta etapa, el municipio alquiló equipamiento especializado a la empresa TPA de Córdoba, que se encuentra a cargo de la colocación y terminación de la carpeta asfáltica.

Trabajo conjunto con maquinaria especializada para el asfaltado de calle Laprida

En el lugar se encuentra supervisando las tareas Tomás Andruet, propietario de la empresa TPA, quien explicó las características del método que se está utilizando. “Estamos haciendo la colocación de asfalto en frío a base de emulsiones, con otro método constructivo que es con maquinaria propia para asfalto: terminadora, aplanadora y rodillo neumático”, detalló.

Andruet aclaró que la empresa fue contratada específicamente para la colocación y terminación del asfalto, mientras que el material es producido por el propio municipio. “Nosotros fuimos contratados para la colocación y terminación de la carpeta. El material lo produce la municipalidad”, señaló.

Un método diferente para mejorar la calidad del asfaltado de calle Laprida

Consultado sobre las diferencias con otras obras realizadas en Marcos Juárez, Andruet destacó el uso de la terminadora como principal cambio en el proceso. “La diferencia sustancial que encuentro es la forma del método constructivo que se hace con terminadora. La otra forma que utiliza la municipalidad es muy válida con los recursos que ellos tienen y la verdad que lo hacen bastante bien”, reconoció.

Sin embargo, remarcó que contar con un tren de terminación completo no es sencillo y que esta experiencia apunta a elevar el estándar de la obra. “No es fácil tener estos equipos y están probando este sistema para mejorar la calidad”, agregó.

En cuanto a los plazos, indicó que el objetivo es avanzar a buen ritmo, siempre que el clima acompañe. “Mi idea es trabajar una cuadra por día, pero dependemos del clima y de varios factores. Hasta ahora venimos muy bien”, sostuvo.

Cuatro cuadras previstas en esta etapa del asfaltado de calle Laprida

La intendenta Sara Majorel también se refirió al avance de los trabajos y confirmó el alcance de la obra en dos declaraciones diferenciadas.

“Son cuatro cuadras las que vamos a hacer en total. Hoy pavimentamos una y mañana otras. En asfalto se hace aproximadamente una cuadra o una cuadra y media por día”, explicó.

En una segunda intervención, la mandataria local puso el foco en la importancia estratégica de la arteria y el criterio adoptado para su reconstrucción integral. “Es una calle fundamental para la movilidad de los vecinos del sur de la ciudad, con mucho tránsito diario, y estaba en muy malas condiciones desde hace tiempo. Seguir emparchándola no era una solución sostenible”, señaló.

Majorel agregó que la decisión fue rehacerla completamente: “Se retiró todo el material anterior, se compactó y consolidó la base, se corrigió el gálibo y se comenzó con material nuevo. La semana pasada trabajamos en las bases y hoy empezamos con el asfaltado de la primera cuadra”.

Calle Laprida, una arteria fundamental para los vecinos del sur

Desde el municipio destacaron la importancia estratégica de calle Laprida dentro del entramado urbano. Se trata de una arteria muy utilizada por los vecinos del sur de la ciudad que se trasladan diariamente hacia el centro y luego regresan a sus hogares.

“Es una calle con mucho movimiento y estaba en muy malas condiciones desde hace ya un tiempo. Seguir emparchándola y tapando pozos no era algo que pudiéramos sostener en el largo plazo”, señaló la intendenta Sara Majorel.

Ante esta situación, la decisión fue realizar una reconstrucción integral. El trabajo incluyó el retiro de todo el material anterior, la compactación y consolidación de la base, la corrección del gálibo y la colocación de material nuevo. Estas tareas comenzaron la semana pasada y hoy se dio inicio al asfaltado de la primera cuadra.

Terminadora y espesor uniforme en el asfaltado de calle Laprida

Dadas las dimensiones de la calle y el volumen de tránsito que soporta, la obra se ejecuta con una máquina terminadora, que permite trabajar en calles anchas y lograr un espesor uniforme del material. El asfalto utilizado es producido por el municipio en el área de Servicios, mediante su propia planta de mezclado.

La intendenta Sara Majorel adelantó que, una vez finalizada la pavimentación, las primeras cuadras podrán habilitarse al tránsito la próxima semana, permitiendo que vecinos y conductores comiencen a utilizar la calle renovada.

“Para nosotros era fundamental resolver el problema de la calle Laprida, por su importancia, por el movimiento que tiene y por el mal estado que presentaba”, expresó la intendenta Majorel.