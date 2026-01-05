La Municipalidad de Marcos Juárez inició los trabajos previos al asfaltado de calle Laprida, entre San Juan y Quintana. La obra avanza según lo previsto y se extenderá durante enero.

La Municipalidad de Marcos Juárez comenzó este lunes 5 de enero con los trabajos previos al asfaltado de calle Laprida, una obra esperada por vecinos del sector y que forma parte del plan de mejoras en la infraestructura vial urbana. Las tareas se iniciaron en tiempo y forma, tal como estaba previsto, y se desarrollan actualmente en el tramo comprendido entre las calles San Juan y Quintana.

En el lugar estuvo presente Jorge Dantonio, quien explicó el alcance de los trabajos y el cronograma previsto para esta intervención que abarcará un total de cuatro cuadras. “Estamos acá en calle Laprida, entre San Juan y Quintana, haciendo los primeros movimientos, que consisten en retirar material que estaba desde hace un tiempo y que no se comportó de la mejor manera”, señaló.

Inicio de obra y primeros trabajos en calle Laprida

Durante la primera etapa, las tareas se concentran en el retiro completo del material existente, una condición necesaria para garantizar la durabilidad del nuevo asfaltado. Según explicó Dantonio, este material ya fue casi retirado en su totalidad, lo que permitirá avanzar con la preparación de la base.

“Ahora tenemos que trabajar en la base, mover el suelo, dar niveles y también bajar las tapas de cloaca”, indicó. Se trata de trabajos técnicos fundamentales que demandarán aproximadamente dos días de labor en esta cuadra inicial.

Estas acciones forman parte del proceso previo indispensable antes de la colocación del nuevo material asfáltico, prevista para la próxima semana.

Cuántas cuadras incluye la obra y cómo seguirá el cronograma

El proyecto contempla un total de cuatro cuadras de calle Laprida, que serán intervenidas de manera progresiva. Una vez finalizados los trabajos entre San Juan y Quintana, el equipo avanzará en dirección a calle Mendoza, para luego continuar por Pellegrini y Juan B. Justo.

“Primero vamos a levantar todo y hacer la base. Después, a partir del martes próximo, ya estaremos colocando el material”, detalló Dantonio, al referirse al inicio de la etapa de asfaltado propiamente dicha.

Este esquema de trabajo busca minimizar inconvenientes y asegurar que cada tramo quede correctamente preparado antes de avanzar al siguiente.

Plazos estimados y duración de la obra

De acuerdo a lo informado por el responsable de la obra, los trabajos sobre calle Laprida demandarán entre 20 y 25 días, lo que implica que gran parte del mes de enero estará dedicada a esta intervención.

“Tenemos casi todo enero trabajando acá en calle Laprida”, afirmó Dantonio, destacando que el plazo puede variar levemente en función de las condiciones técnicas que se vayan detectando durante la ejecución.

Qué otras calles están previstas después de Laprida

Consultado sobre los trabajos posteriores, Dantonio explicó que una vez finalizada esta etapa, el equipo tiene previsto regresar a Villa Argentina, donde quedaron algunas cuadras pendientes.

“Nos quedaba una calle sin terminar y la intención es volver para hacer una o dos cuadras que restan”, explicó. En ese sector, previamente se realizaron trabajos en calle Martini, aunque quedó pendiente la resolución de algunos hundimientos y la reparación de cordones.

Una vez solucionados esos inconvenientes, el municipio podrá avanzar con la colocación del material asfáltico correspondiente.

Situación de calle Brasil y evaluación técnica

Respecto a calle Brasil, Dantonio aclaró que la situación es diferente a la de Laprida. Allí se realizó una prueba de reasfaltado, pero los resultados no fueron los esperados.

“No está en la misma situación que calle Laprida. Hicimos una prueba de un pequeño reasfaltado y nos está dando resultados”, explicó. Por este motivo, esa cuadra será analizada en profundidad junto a ingenieros de la Municipalidad para definir la mejor solución técnica.

Personal y maquinaria trabajando en la obra

En cuanto al despliegue operativo, la obra cuenta con un importante número de trabajadores y maquinaria pesada. “Hay varios personal trabajando, con palas, retroexcavadoras, camiones y motoniveladora”, indicó Dantonio.