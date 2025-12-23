El lunes por la tarde, el Centro Cívico del Gobierno de Córdoba en Marcos Juárez fue escenario de la entrega de certificados correspondiente a los cursos desarrollados durante el año 2025 en el marco del programa CBA Me Capacita.

En total, 116 personas recibieron sus diplomas, tras haber completado 11 cursos dictados en las aulas del Ce.De.R Marcos Juárez, con el objetivo de fortalecer capacidades laborales y promover la inserción en el mundo del trabajo.

Presencia institucional en la entrega

El acto contó con la participación de Marga Parmucci, responsable de la oficina del Ce.De.R en Marcos Juárez, y de la directora del Centro Cívico, Cra. Paula Córdoba, quienes acompañaron a los egresados y destacaron la importancia de la formación para la comunidad.

Declaraciones de Marga Parmucci sobre 2025

Marga Parmucci señaló:

“Durante el año 2025 el Centro de Desarrollo Regional Marcos Juárez trabajó con su zona de influencia logrando llegar con CBA Me Capacita a más 300 inscriptos.”

Sobre las capacitaciones en otras localidades, agregó:

“Junto al Municipio de Leones se brindaron las certificaciones de: ASISTENCIA EN ELECTRICIDAD DE INMUEBLES, PINTURA DECORATIVA, CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA, ESTÉTICA DE MANOS Y PIES, con 80 egresados/as.”

“En la localidad de Gral Roca se brindaron las continuidades en los sectores Hotelería y Gastronomía con el curso de Pastelería Básica; mientras que en el sector de Informática el curso que se dictó fue Operador en Informática para Administración y Gestión, alcanzaron su certificado 35 ciudadanos/as.”

“En la ciudad sede del Ce.De.R como venimos trabajando desde hace años, se lograron dictar cursos de Formación Profesional conjuntamente con la Municipalidad, Asistencia en Cocina.”

“Este año la articulación con el CENMA Marcos Juárez a través de su inspectora Lic. Viviana Yedro se alcanzó la transformación del centro en CEIJA con la certificación del curso Alfabetización Informática.”

“Además de la vinculación con las distintas instituciones y escuchando las necesidades que hoy demandan la inclusión laboral o la generación de ingresos por medio de ferias, micro emprendimientos se llevaron adelante cursos de: Pastelero, Maquillaje Correctivo, Maquillaje Fantasía y Confección de Indumentaria.”

“Si bien estamos entregando certificados por el cierre del año nos encontramos en plena etapa de planificación para CBA ME CAPACITA 2026.”

Formación que transforma vidas

Estas capacitaciones abarcan diversas áreas y permiten a los participantes mejorar sus competencias laborales, desarrollar emprendimientos locales y generar nuevas oportunidades de empleo. Los cursos ofrecidos incluyen desde informática y gastronomía, hasta maquillaje y confección de indumentaria, respondiendo a las necesidades de la comunidad y al contexto productivo regional.

Mirada hacia 2026

Con el cierre de 2025, el equipo del Ce.De.R ya trabaja en la planificación de CBA Me Capacita 2026, con la meta de continuar ampliando la oferta de formación y las oportunidades laborales para vecinos y vecinas de Marcos Juárez y la región.