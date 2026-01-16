En el marco del Plan de Reducción de Impuestos 2026, el Gobierno de la Provincia de Córdoba informa que ya se encuentran disponibles en la web de Rentas Córdoba los tributos correspondientes al período fiscal vigente.

La iniciativa forma parte de una decisión política estratégica orientada a aliviar la carga impositiva sin trasladar el ajuste a los contribuyentes, sosteniendo al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la inversión pública.

En un contexto nacional marcado por la incertidumbre económica, Córdoba consolida un modelo de gestión propio, que prioriza la previsibilidad, el cumplimiento voluntario y la cercanía con el ciudadano, reafirmando una política tributaria basada en el orden, la responsabilidad y el acompañamiento.

Más beneficios y alivio fiscal concreto

Entre las principales novedades se destaca la incorporación del Descuento Córdoba 2026, que otorga un 25% de descuento automático a propietarios únicos cuyos inmuebles tengan una valuación fiscal de hasta 124 millones de pesos, beneficiando especialmente a las familias cordobesas.

Asimismo, se refuerza el acompañamiento al sector productivo a través del Descuento Propietario Productor, que permite acceder a un 5% adicional a quienes abonen el Impuesto Inmobiliario Rural mediante medios digitales, promoviendo la inversión, la producción y la modernización.

Se mantienen además beneficios ya vigentes que reconocen el esfuerzo del contribuyente:

• 30% de descuento por Contribuyente Cumplidor.

• 15% por Pago Anual en Inmobiliario Urbano, Automotor y Embarcaciones. • 5% por Buenas Prácticas Agropecuarias, con pagos online.

Esta política reconoce a quienes cumplen, invierten y producen, y ratifica una visión de Estado que acompaña al contribuyente en lugar de asfixiarlo.

Previsibilidad y límites claros: aumentos por debajo de la inflación

Como eje central de la política tributaria 2026, el Gobierno provincial estableció topes máximos de actualización que garantizan que ningún contribuyente pague incrementos superiores a la inflación interanual:

• 28,3% para el Impuesto Inmobiliario Urbano.

• 29,7% para el Impuesto Inmobiliario Rural.

Estas medidas brindan certeza y previsibilidad, permitiendo a las familias y a los sectores productivos planificar sus gastos en un escenario de mayor estabilidad.

Exenciones que se sostienen

Se mantienen vigentes las exenciones impositivas para:

• Adultos mayores, jubilados y pensionados.

• Beneficiarios de exenciones sociales.

• Entidades públicas y privadas comprendidas en la normativa.

• Vehículos que cumplan con la antigüedad y condiciones estipuladas.

Fechas clave y opciones de pago

• Martes 10 de febrero: vence el Pago Anual del Inmobiliario Urbano y la primera cuota del Inmobiliario Urbano, Rural, Automotor y Embarcaciones.

Para facilitar el cumplimiento, el Gobierno provincial dispuso múltiples opciones de pago:

• Tarjeta Cordobesa (Visa o Mastercard): hasta 6 cuotas sin interés.

• Todos los medios de pago habilitados a través de la web de Rentas Córdoba.

Canales de atención al contribuyente

• Chat en línea: rentascordoba.gob.ar

• Rentas Te Llama: 0800-444-8008 (opción 4)

• Atención presencial en toda la provincia

• Redes sociales: Facebook RentasCba | Instagram @rentascordoba