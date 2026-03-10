La Municipalidad de Marcos Juárez anunció una intervención vial que reducirá la circulación en una esquina clave del centro durante más de un mes.

La obra busca mejorar el pavimento y optimizar la circulación en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

Corte parcial de tránsito en Marcos Juárez por obras en el centro

Un corte parcial de tránsito en Marcos Juárez comenzará a regir en el sector céntrico de la ciudad debido a trabajos de reparación del pavimento en la intersección de Beiró y Sáenz Peña, una esquina clave para la circulación vehicular.

La intervención se desarrollará en la esquina sureste de ese cruce, donde se realizarán tareas de reconstrucción y mejora de la calzada. Según informaron desde la Municipalidad, los trabajos tendrán una duración aproximada de 35 días, período durante el cual el tránsito se verá reducido y con señalización especial.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar los desvíos y atender la señalización colocada en la zona, especialmente durante las horas de mayor movimiento vehicular.

La obra forma parte del plan de mantenimiento urbano que se viene ejecutando en distintos puntos de Marcos Juárez, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y garantizar una circulación más segura.

Dónde será el corte de tránsito y cómo afectará la circulación

El sector afectado por el corte parcial se ubica en Beiró y Sáenz Peña, una intersección estratégica dentro del área céntrica de Marcos Juárez, utilizada diariamente por vecinos, comerciantes y conductores que se desplazan hacia distintos barrios.

Debido a los trabajos, la circulación vehicular se verá reducida en la esquina sureste, lo que obligará a los automovilistas a disminuir la velocidad y prestar atención a las indicaciones de tránsito.

Si bien el tránsito no quedará totalmente interrumpido, la presencia de maquinaria y la ejecución de la obra limitarán el paso normal de vehículos, por lo que se recomienda considerar vías alternativas para evitar demoras, especialmente en horarios de mayor circulación.

Este tipo de intervenciones suelen generar cambios temporales en el tránsito urbano, por lo que la señalización y el respeto de las indicaciones resultan claves para evitar incidentes.

Recomendaciones para circular durante la obra

Mientras se desarrollen los trabajos de pavimentación en el centro de Marcos Juárez, las autoridades recomiendan a los conductores tomar algunas precauciones:

Circular a velocidad reducida en la zona de obra

en la zona de obra Respetar conos, carteles y señalización

Evitar maniobras bruscas

Utilizar calles alternativas cuando sea posible

cuando sea posible Prestar especial atención a peatones y trabajadores

También se recomienda a quienes circulen frecuentemente por el centro planificar sus recorridos con anticipación, especialmente durante los horarios de mayor tránsito.

Una inversión en infraestructura para la ciudad

Las obras de reparación de pavimento son parte de las acciones que buscan seguir mejorando la infraestructura urbana de Marcos Juárez, acompañando el crecimiento de la ciudad y las necesidades de sus vecinos.

Si bien durante las próximas semanas la zona de Beiró y Sáenz Peña tendrá circulación reducida, el objetivo final es lograr una calle más segura, resistente y preparada para el tránsito diario.