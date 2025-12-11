Autoridades policiales confirmaron que el conductor del Volkswagen Suran que atropelló a cuatro personas en la colectora Noroeste durante la madrugada del jueves inicialmente se dio a la fuga, pero horas más tarde se presentó en la Unidad Judicial, donde quedó aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

El hombre, oriundo de la ciudad de Córdoba, se encontraba trabajando en una empresa radicada en Marcos Juárez.

Cómo ocurrió el siniestro

El hecho tuvo lugar alrededor de las 02:50, cuando una joven de 19 años, un hombre de 28, un adolescente de 17 y una menor de 12 habían descendido de una camioneta Toyota Hilux. En ese momento fueron embestidos por un Volkswagen Suran, cuyo conductor continuó su marcha sin detenerse ni brindar asistencia.

Las cámaras ya lo habían captado

Mientras se realizaban las primeras actuaciones, las cámaras de ingreso a la ciudad registraron el paso del vehículo involucrado. Con esas imágenes, las autoridades comenzaron las verificaciones para identificar al responsable.

Horas después, y al tomar conocimiento de que se lo estaba buscando, el conductor se presentó en la Unidad Judicial.

Asistencia médica y trabajo en el lugar

Personal del SUM y Bomberos Voluntarios asistió a los cuatro heridos y los trasladó al hospital local, donde se constató que presentaban lesiones leves.

Investigación en curso

Tras su presentación y las averiguaciones de rigor, el hombre quedó detenido en la Unidad Regional 13, mientras continúa la investigación para determinar la mecánica del siniestro y las responsabilidades correspondientes.