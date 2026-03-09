Un accidente ocurrido cerca de la medianoche del sábado generó alarma entre vecinos de Marcos Juárez.

Un camión con alcoholemia positiva chocó un auto y terminó sobre la vereda en una de las calles más transitadas de la ciudad.

Cómo fue el accidente en calle Del Niño en Marcos Juárez

Un accidente en calle Del Niño en Marcos Juárez pudo haber terminado en una tragedia durante la noche del sábado, cuando un camión con acoplado impactó contra un vehículo y terminó subido a la vereda frente a una vivienda.

El hecho ocurrió exactamente a las 23:55 horas en calle Del Niño N° 257, una zona con alto movimiento vehicular dentro de la ciudad.

De acuerdo con la información policial, el siniestro involucró a un camión marca Iveco con acoplado, conducido por un hombre de 52 años, y un automóvil propiedad de un vecino de 28 años.

Según relató el dueño del vehículo afectado, el camión impactó contra su auto y continuó su marcha sin detenerse, generando sorpresa y preocupación entre quienes presenciaron la situación.

La escena generó alarma entre los vecinos del sector, ya que el rodado pesado terminó sobre la vereda, frente a una vivienda.

Vecinos interceptaron al camión a 200 metros del lugar

Tras el choque, el conductor del camión intentó retirarse del lugar sin detenerse. Sin embargo, vecinos que observaron el accidente lograron interceptarlo aproximadamente a 200 metros del sitio donde ocurrió el impacto.

La rápida intervención de quienes estaban en la zona permitió evitar que el conductor abandonara el sector antes de que llegaran las autoridades.

Minutos después se hicieron presentes personal de la Guardia Local y efectivos policiales, quienes comenzaron a realizar las actuaciones correspondientes y a verificar lo sucedido.

El vehículo involucrado y el conductor fueron inmediatamente identificados por el personal interviniente.

El test de alcoholemia dio 2,11 g/l

Durante el procedimiento, las autoridades realizaron un control de alcoholemia al conductor del camión, una medida habitual en accidentes de tránsito.

El resultado fue contundente: 2,11 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra extremadamente alta que supera ampliamente los límites permitidos para conducir.

Ante esta situación, la policía procedió a la aprehensión del conductor, quien quedó a disposición de la justicia mientras se labraban las actuaciones correspondientes.

En la provincia de Córdoba rige una política de tolerancia cero de alcohol para conductores profesionales, especialmente en el caso de vehículos de transporte de carga.

Un nivel de alcoholemia como el registrado implica una fuerte disminución de reflejos, coordinación y capacidad de reacción, lo que incrementa considerablemente el riesgo de accidentes.

Calle Del Niño, una de las calles con mayor tránsito en Marcos Juárez

El hecho generó especial preocupación porque calle Del Niño es una de las arterias más transitadas de Marcos Juárez.

Por esta vía circulan diariamente:

automóviles particulares

motocicletas

vehículos de reparto

camiones de transporte

Debido a su conectividad con diferentes sectores de la ciudad, el tránsito suele ser constante incluso durante horarios nocturnos.

Vecinos del sector señalaron que, de haber habido peatones en ese momento o personas saliendo de la vivienda frente a la cual terminó el camión, el accidente podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

La presencia de vehículos pesados en zonas urbanas siempre genera preocupación cuando no se respetan las normas de tránsito.

Seguridad vial y controles: un tema que vuelve a estar en debate

El accidente vuelve a poner en agenda la importancia de reforzar los controles de tránsito y alcoholemia en Marcos Juárez, especialmente durante horarios nocturnos y fines de semana.

Sin embargo, episodios como el ocurrido en calle Del Niño demuestran que la prevención y el control continúan siendo claves para la seguridad vial.

Aunque en esta ocasión el hecho no dejó personas heridas, el impacto de un camión sobre la vereda en una calle muy transitada generó preocupación entre vecinos y reavivó el debate sobre la responsabilidad al volante.

La combinación de alcohol y conducción de vehículos de gran porte sigue siendo uno de los factores de riesgo más graves en el tránsito urbano.