En el marco del reconocimiento merecido y conmovedor, tuve el privilegio de conversar con Inés Garrigós, figura emblemática del teatro y la enseñanza teatral en Marcos Juárez. Después del emocionante evento en el que el escenario del Centro de Arte CEPEA Libertad fue nombrado en su honor, compartió con nosotros sus vivencias, sorpresas y su profundo amor por las artes escénicas.

— ¿Cómo te sentiste al descubrir que el escenario lleva tu nombre?

Inés Garrigós: Fue una sorpresa enorme para mí. Me dejó sin palabras. El teatro ha sido mi vida durante 60 años, desde mi primera obra con adultos en 1963. Siempre supe que el escenario es el lugar más hermoso del mundo. Ver mi nombre allí es una emoción indescriptible, una gratitud inmensa.

— ¿Qué significado tiene el teatro en tu vida?

Inés Garrigós: El teatro es una pasión, una peste, como dice un gran dramaturgo. Una vez que te contagias, difícilmente te curas. No solo actué, sino que enseñé teatro durante 30 años en el CPEA. Ver a mis hijas seguir esta carrera me llena de alegría. El teatro no solo es un arte, es una forma de vida.

— ¿Cómo viviste el evento de reconocimiento en tu honor?

Inés Garrigós: Fue increíble. Vi a antiguos alumnos, compañeros de teatro de tiempos pasados, amigos y artistas de Marcos Juárez. Fue organizado por un grupo entrañable, incluyendo a las chicas del grupo de teatro Alas, mis hijas y amigos como Daniel Dellarossa, Javier Avalle, Liliana Tartusi, entre otros. El apoyo del CPEA fue fundamental para que esto se hiciera realidad.

— ¿Qué mensaje te gustaría compartir con las generaciones venideras?

Inés Garrigós: Que sigan su pasión, que sigan sus sueños. El teatro no solo es actuar, es crear, aprender, crecer. Es un mundo mágico donde la imaginación y la creatividad no tienen límites.

La emoción y la gratitud de Inés Garrigós son palpables. Su vida dedicada al teatro ha dejado huella en incontables personas y ahora, con el escenario llevando su nombre, su legado perdurará en el tiempo. Es un honor haber compartido este momento con una figura tan destacada en la historia teatral de Marcos Juárez.