La Municipalidad de Marcos Juárez comunica que el lunes 8 de diciembre la recolección de residuos se llevará a cabo con normalidad, pese al feriado nacional. El servicio se prestará en los horarios habituales en todos los sectores de la ciudad.

Asimismo, se informa que el sábado 6 de diciembre tendrá lugar una jornada de Canje 3×1 de residuos reciclables en el Patio de la Cultura, de 9 a 13 horas. Los vecinos podrán acercar materiales reciclables y acceder al beneficio del canje.

La Municipalidad invita a la comunidad a participar y seguir colaborando con las acciones de cuidado ambiental.