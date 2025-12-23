El Gobierno de la Provincia de Córdoba presentó los lineamientos centrales de la Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087, una reforma integral del sistema previsional provincial que apunta a fortalecer la equidad, mejorar la sostenibilidad del sistema y proteger el poder adquisitivo de jubilados y trabajadores activos.

Entre las principales medidas, se destaca la eliminación del FOCCA, la implementación de una nueva escala progresiva de aportes personales, el pago de un adicional no remunerativo que representa un incremento de hasta el 82% del haber bruto y la modificación del artículo 58 de la Ley 8.024, que reduce significativamente el alcance del aporte solidario.

Nueva escala de aportes personales

La ley elimina el aporte fijo del 4% para los trabajadores activos y lo reemplaza por un esquema progresivo según nivel de ingresos:

Hasta $755.000: aporte del 2%.

Entre $755.000 y $1.000.000, aporte del 3%.

Más de $3.500.000, aporte del 8%.

Con este esquema, el 74% de los trabajadores activos no verá modificaciones en su aporte, porcentaje que se eleva al 87% en el caso del sector docente, reforzando el criterio de progresividad del sistema.

Adicional mensual no remunerativo

La normativa garantiza el pago de un adicional no remunerativo que representa un incremento del haber jubilatorio de hasta el 82% del haber bruto para los beneficiarios que perciben hasta $1.300.000.

El alcance de esta medida beneficia a 52.438 jubilados y pensionados, pertenecientes a distintos sectores como docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, municipios y comunas, entre otros.

Cambios en el aporte solidario (Artículo 58)

La ley introduce una nueva escala del aporte solidario, elevando el piso mínimo de $1.260.000 a $1.890.000.

Con esta modificación:

9.856 beneficiarios dejan de pagar el aporte solidario.

Las nuevas alícuotas van del 5% al 20%, aplicadas de manera escalonada según el nivel de ingresos.

Entre $1.890.000 y $2.100.000, alícuota del 5%.

⁠Entre $2.100.000 y $2.520.000, alícuota del 10%.

Entre 2.520.000 y 2.940.000, alícuota del 15%.

Más de $2.940.000, alícuota 20%.

Garantía de no disminución de haberes

El Gobierno provincial aseguró que la aplicación de las nuevas alícuotas no implicará ninguna disminución en los haberes de activos y pasivos respecto de noviembre de 2025.

Para ello, se instrumentará un esquema de compensaciones a cuenta de futuros aumentos.

Con esta reforma, la Provincia reafirma su compromiso con un sistema previsional más justo, equitativo y sostenible, priorizando a quienes menos perciben y cuidando los ingresos de jubilados y trabajadores cordobeses.