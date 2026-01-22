El Gobierno de Córdoba informa que el gobernador Marín Llaryora dispuso la prórroga de la reducción de los salarios del Gobernador, la Vicegobernadora, ministros y funcionarios de la planta política, medida que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

La resolución —dictada en el marco de los Decretos N° 2245/2023 y N° 084/2025 y la Ley N° 9820— mantiene vigentes los porcentajes de reducción salarial establecidos originalmente: 25% para el Gobernador y la Vicegobernadora; 15% para los ministros; 10% para el resto de los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo.

La decisión se fundamenta en que persisten las condiciones económicas y fiscales que motivaron la implementación de la medida, orientada a contribuir al ordenamiento del gasto público y a sostener un esquema de conducción ejemplar basado en la austeridad del gabinete provincial.

El Ministerio de Economía y Gestión Pública, facultado para ejecutar y evaluar la continuidad de estas disposiciones, ratificó que la prórroga busca acompañar el esfuerzo general y sostener políticas de responsabilidad en la administración de los recursos del Estado.

La resolución será protocolizada y publicada en el Boletín Oficial conforme a lo dispuesto por la normativa vigente.