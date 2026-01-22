22 ENE

Llaryora dispuso la continuidad de la reducción de salarios en el Poder Ejecutivo

El Gobierno de Córdoba informa que el gobernador Marín Llaryora dispuso la prórroga de la reducción de los salarios del Gobernador, la Vicegobernadora, ministros y funcionarios de la planta política, medida que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

La resolución —dictada en el marco de los Decretos N° 2245/2023 y N° 084/2025 y la Ley N° 9820— mantiene vigentes los porcentajes de reducción salarial establecidos originalmente: 25% para el Gobernador y la Vicegobernadora; 15% para los ministros; 10% para el resto de los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo.

La decisión se fundamenta en que persisten las condiciones económicas y fiscales que motivaron la implementación de la medida, orientada a contribuir al ordenamiento del gasto público y a sostener un esquema de conducción ejemplar basado en la austeridad del gabinete provincial.

El Ministerio de Economía y Gestión Pública, facultado para ejecutar y evaluar la continuidad de estas disposiciones, ratificó que la prórroga busca acompañar el esfuerzo general y sostener políticas de responsabilidad en la administración de los recursos del Estado.

La resolución será protocolizada y publicada en el Boletín Oficial conforme a lo dispuesto por la normativa vigente.

