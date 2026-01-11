La Municipalidad de Marcos Juárez recibió en las últimas horas nueva maquinaria pesada que será utilizada en la reconstrucción de las cuadras que componen calle Laprida. Los equipos arribaron durante la tarde del sábado y quedaron alojados en las instalaciones de la Dirección de Servicios 1, según se informó oficialmente.

La obra comenzó el lunes 5 de enero y contempla la reconstrucción total de esta arteria, que presentaba un deterioro acumulado por bajo mantenimiento.

Maquinaria trasladada desde Córdoba capital

Las máquinas fueron traídas a Marcos Juárez por personal de la empresa TPA, con sede en Córdoba capital. El traslado se concretó durante el fin de semana y los equipos permanecerán en la ciudad mientras se desarrollen las tareas previstas sobre calle Laprida.

Desde el municipio señalaron que la incorporación de este conjunto de máquinas permite avanzar con todas las etapas del proceso de reconstrucción de la calzada.

Alcance de la obra sobre calle Laprida

De acuerdo a lo explicado por un funcionario municipal, la intervención sobre calle Laprida no contempla trabajos parciales, sino una reconstrucción completa de la calle.

“Acá ponemos todo lo que hay que poner para que no tengamos problemas y que sea el puntapié del 2026 para lo que viene”, expresó el funcionario consultado.

Según se indicó, la obra implica rehacer la calzada desde su base, siguiendo el procedimiento técnico correspondiente.

Descripción del trabajo de la maquinaria

En relación al proceso de obra, el funcionario detalló el rol de cada una de las máquinas que intervendrán en la reconstrucción.

Según explicó, la primera máquina en intervenir es una planadora, que se utiliza para dejar liso el material.

“La planadora deja liso el material, la terminadora distribuye el asfalto y después entra la máquina con neumáticos, que es la que le da densidad a la mezcla”, detalló el funcionario.

Características de la terminadora

Desde el municipio se informó que la terminadora utilizada en la obra es una Vögele SUPER 1300, una extendedora de asfalto sobre orugas.

Según las especificaciones del equipo, cuenta con un ancho de extendido de entre 1,85 y 5 metros y una capacidad de producción de hasta 350 toneladas por hora. Está equipada con motor diésel Deutz TCD, sistema de control ErgoBasic y nivelación automática Niveltronic Basic.

De acuerdo a la información técnica disponible, es una máquina utilizada en obras urbanas, rurales y tareas de mantenimiento, así como en calles de ancho reducido y espacios de circulación limitada.

Inicio de los trabajos sobre la calzada

Si bien la maquinaria ya se encuentra en la ciudad, desde el municipio indicaron que las máquinas comenzarán a trabajar sobre calle Laprida cuando las condiciones del terreno estén dadas.

Se informó que los equipos saldrán durante la semana, una vez que el suelo esté en condiciones de soportar el peso y el movimiento de la maquinaria pesada. El avance de las tareas estará sujeto al estado del terreno y a las condiciones climáticas.

Organización de la circulación

Durante el desarrollo de la obra podrán registrarse modificaciones en la circulación vehicular sobre calle Laprida y zonas aledañas. Desde el municipio solicitaron circular con precaución y respetar las indicaciones que se dispongan en el sector.

La reconstrucción de esta arteria forma parte de las tareas de intervención vial que se están llevando adelante en distintos puntos de la ciudad.