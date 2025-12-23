En el marco del Mes Mundial de Respuesta al VIH-SIDA, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Marcos Juárez llevó adelante dos jornadas de trabajo en territorio con el objetivo de promover la prevención, el diagnóstico temprano y el cuidado de la salud sexual en la comunidad.

Las acciones se desarrollaron de manera abierta, facilitando el acceso a test rápidos y brindando información clave para la detección oportuna de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Más de 90 test rápidos realizados en terreno

Durante ambas jornadas se concretaron 94 test rápidos de ITS, una cifra que refleja una buena participación y el interés de la comunidad por conocer su estado de salud.

Del total de personas que accedieron a realizarse el test, el 72% fueron mujeres, mientras que el 28% correspondió a hombres, un dato que vuelve a poner en valor la importancia de seguir ampliando el alcance de estas propuestas a todos los sectores.

Resultados y seguimiento médico

En cuanto a los resultados obtenidos, se detectó un 4,26% de casos positivos para VDRL / sífilis. Frente a cada uno de estos diagnósticos, se activaron los protocolos correspondientes, realizando las derivaciones al Centro Periférico de Salud y/o al Laboratorio Municipal para la indicación de tratamiento y seguimiento.

Desde la Secretaría de Salud señalaron que en 2024 alrededor de 50 personas se habían testado, sin registrarse casos positivos entre quienes participaron de aquella instancia. La comparación con los datos actuales refuerza la necesidad de profundizar las estrategias de prevención, testeo y concientización en la comunidad.

La importancia del testeo y la prevención

Estas jornadas reafirman la relevancia de acercar la salud a la comunidad, promoviendo el testeo voluntario, gratuito y confidencial como una herramienta fundamental para la prevención y el cuidado colectivo.

Qué dice el director del Hospital Abel Ayerza sobre las ITS en Marcos Juárez

Consultado por guiamedia, el director del Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, Dr. Agustín Sicardi, advirtió sobre un aumento sostenido en el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual (ITS) tanto a nivel nacional como local.

Según explicó, este incremento se observa no solo en HIV y sífilis, sino también en otras infecciones como clamidia, gonorrea y herpes, todas de transmisión sexual. No obstante, remarcó que la sífilis es la que muestra un crecimiento más marcado, especialmente en jóvenes, mujeres embarazadas y casos de sífilis congénita, una situación que se presenta con frecuencia en el hospital local.

Menor uso del preservativo y más diagnósticos

El Dr. Sicardi señaló que uno de los factores centrales detrás de este aumento es la menor adhesión al uso del preservativo, que sigue siendo el método más efectivo para prevenir el contagio de estas enfermedades.

“En el hospital notamos claramente esta tasa de crecimiento a partir de los diagnósticos”, explicó, y agregó que en el caso del HIV, además del aumento de casos, existe una dificultad en la adherencia a los tratamientos crónicos, lo que favorece la aparición de enfermedades asociadas, más complejas de tratar.

Diferencias en los tratamientos

El especialista marcó diferencias importantes entre las distintas ITS. Mientras que el HIV requiere un tratamiento prolongado y crónico, la sífilis tiene la ventaja de contar con un tratamiento curativo, basado en penicilina, lo que permite una recuperación efectiva si se detecta a tiempo.

En el mismo sentido, indicó que otras ITS también cuentan con tratamientos específicos, lo que posibilita intervenir de manera temprana y evitar el empeoramiento del estado de salud de los pacientes.

Prevención, vacunas y educación sexual

Sicardi recordó además la importancia de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), incluida en el calendario oficial para niñas desde los 11 años, clave para prevenir el cáncer de cuello uterino, una enfermedad que fue muy frecuente en mujeres durante años.

“Es fundamental replantear la educación sexual en las escuelas y mejorar ese servicio, para que los chicos tengan herramientas para decidir, cuidarse y evitar contraer estas enfermedades”, concluyó, remarcando que mientras algunas ITS tienen tratamientos cortos, otras requieren acompañamiento médico de por vida, como en el caso del HIV.