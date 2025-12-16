La Directora de Cultura Comunitaria, Carola González, participó como invitada del Encuentro de la Red IberCultura Viva y del II Seminario de Cultura y Democracia, realizados en Brasil, en el marco de la 3.ª Cúpula de Mercociudades 2026.

La ciudad de Marcos Juárez volvió a tener una participación destacada en un ámbito de alcance regional e internacional vinculado a las políticas culturales. La Directora de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura y Deporte, Carola González, formó parte del Encuentro de la Red IberCultura Viva y del II Seminario de Cultura y Democracia, desarrollados en la ciudad de Niterói, Río de Janeiro, en el marco de la 3.ª Cúpula de Mercociudades 2026.

Marcos Juárez en espacios estratégicos de la agenda cultural

La presencia de la ciudad en estos encuentros internacionales resulta clave para visibilizar el trabajo sostenido que se viene impulsando desde el Municipio en materia de políticas culturales públicas, con una fuerte impronta en la cultura comunitaria y la participación ciudadana. Se trata de espacios donde se debaten experiencias, desafíos y estrategias vinculadas al rol de la cultura en la vida democrática.

Proyección regional e intercambio de experiencias

Estos encuentros reúnen a ciudades, gestores culturales y equipos técnicos de distintos países, generando instancias de diálogo e intercambio que enriquecen las prácticas locales. La participación de Marcos Juárez permite compartir experiencias, conocer otras realidades y sumar miradas que luego se traducen en acciones concretas pensadas para fortalecer el desarrollo cultural de la comunidad.

Trabajo en red y fortalecimiento de vínculos institucionales

El contacto directo con otras ciudades y organizaciones culturales favorece la construcción de redes de cooperación y trabajo conjunto. Este tipo de vínculos potencia el intercambio de saberes y buenas prácticas, consolidando una gestión cultural abierta, participativa y conectada con el contexto regional e internacional.

Reconocimiento al modelo de gestión cultural local

La participación en la Red IberCultura Viva y en el Seminario de Cultura y Democracia no es un hecho aislado. Marcos Juárez ha sido invitada en reiteradas oportunidades a congresos, encuentros y seminarios de carácter nacional e internacional, lo que refleja el reconocimiento al modelo de gestión cultural que se impulsa desde el Municipio y al lugar que hoy ocupa la ciudad dentro de la agenda cultural de la región.

Cultura comunitaria como eje de desarrollo

Esta presencia internacional reafirma una política cultural que entiende a la cultura como una herramienta de inclusión, identidad y construcción colectiva. La experiencia compartida en estos espacios vuelve a poner en valor el compromiso de Marcos Juárez con una cultura pensada desde la comunidad, con participación activa y proyección a futuro.