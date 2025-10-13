El próximo domingo 19 de octubre a las 8:30 h, el Parque Lago Henry Dellarossa será el punto de partida de una nueva edición de la Maratón de Marcos Juárez 2025, una cita que promete reunir a corredores, familias y amantes del deporte en una mañana llena de energía, premios y celebración.

🎉 Una carrera en el marco del aniversario de la ciudad

El evento forma parte de los festejos por el 138° aniversario de Marcos Juárez, organizado por la Secretaría de Cultura y Deporte, junto con la Comisión de Deporte. La propuesta busca promover la vida activa y el encuentro comunitario, invitando a vecinos y visitantes a participar de una experiencia que combina deporte, salud y diversión.

🏅 Distancias y premios

Los participantes podrán elegir entre tres circuitos:

5K – Premio: $30.000

– Premio: $30.000 10K – Premio: $33.000

– Premio: $33.000 21K – Premio: $35.000

En total, se entregarán $2.500.000 en premios, un incentivo extra para quienes se animen a calzarse las zapatillas y salir a correr.

💻 Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan de manera online ingresando a 👉 www.timecontrolonline.com.ar y buscando el evento “Maratón Marcos Juárez 2025”.

Además, habrá remera para los primeros 400 inscriptos y personas con discapacidad podrán anotarse de forma gratuita, reafirmando el espíritu inclusivo de la competencia.

🎁 Sorteos y sorpresas

Durante la jornada también se realizarán importantes sorteos: una moto, tres viajes y una bicicleta entre todos los participantes. Una razón más para ser parte de este gran evento deportivo que celebra la pasión, el esfuerzo y la unión de toda una comunidad.