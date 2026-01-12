Según el relevamiento de la Agencia Córdoba Turismo, la provincia recibió casi un 20% más de visitantes que en el mismo período del año pasado, con un incremento de 110 mil turistas interanual.

“Es un número alentador que nos entusiasma, pero que también nos obliga a no aflojar y a seguir promocionando y mostrándole a todo el país y la región por qué Córdoba es diferente a todo. Vamos a tener un verano superior al anterior”, señaló el presidente del organismo, Darío Capitani.

En detalle, durante los primeros siete días de enero la provincia recibió más de 650 mil turistas que, sumados al diciembre histórico, elevan a más de 1,5 millones las personas que eligieron Córdoba en lo que va de la temporada estival. El impacto económico de la primera semana alcanzó los 180 mil millones de pesos, con un gasto promedio estimado en $118.000 por turista.

Los destinos más convocantes en este inicio de temporada fueron los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra, junto con las Sierras Chicas, que registraron elevados niveles de ocupación.

Ocupación en principales localidades

• Nono: 78% (picos del 84% el último fin de semana).

• Río Cuarto: 52% (picos del 70%).

• Sierras del Sur: 78% (picos del 92%).

• La Falda: 62% (picos del 76%).

• Río Ceballos: 54% (picos del 79%).

• Villa Carlos Paz: 63% general y 77% en alojamientos categorizados (picos del 90% y 97%, respectivamente).

• Villa General Belgrano: 80% (picos del 98% en categorizados).

• Santa Rosa de Calamuchita: 83% (picos del 85%).

• Capilla del Monte: picos del 85%.

• Miramar: 79% (picos del 93%).

• Villa Yacanto de Calamuchita: 89% (picos del 95%).

• Tanti: 70% (picos del 90%).

• Deán Funes: 96% (picos del 100%).

• Villa Ciudad Parque: 70% (picos del 83%).

El desempeño de enero se suma a un mes de diciembre excepcional, impulsado por eventos masivos como los dos shows de Shakira y un Año Nuevo récord, que permitió a la provincia recibir más de 870 mil turistas, un 20,79% más que en 2024.

Con el inicio de una intensa grilla festivalera y una amplia oferta de atractivos para todas las edades, Córdoba se encamina ahora a un fin de semana que podría marcar un nuevo récord de convocatoria y movimiento turístico en las sierras.