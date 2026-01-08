El único mago de Marcos Juárez que sorprende en vivo

En Marcos Juárez hay un solo mago en actividad y tiene apenas 14 años. Se llama Ramiro Epelde y se presenta artísticamente como Rami Magia. Su historia comenzó en su casa, casi sin buscarlo, y hoy lo encuentra actuando en jardines de infantes, cumpleaños, clubes y espacios culturales de la ciudad y la región.

Antes de conocer su recorrido, tuve la oportunidad de verlo hacer un truco en vivo, cara a cara. Desde el inicio logró captar mi atención, marcó claramente cada paso y me llevó hasta el final del truco con seguridad. El resultado sorprendió, no solo por el efecto, sino por su manera de manejar el tiempo y el contacto con el espectador, algo poco habitual para alguien de su edad.

Cómo empezó Rami Magia y qué lo llevó a dedicarse a la magia

El inicio fue simple y cotidiano. “Yo arranqué hace aproximadamente tres años, cuando estaba viendo Instagram y me apareció un mago influencer explicando un truco”, cuenta Ramiro. Con una carta de truco que tenía en su casa lo intentó hacer. Cuando le salió, se lo mostró a su familia.

Ese momento despertó su curiosidad. Empezó a buscar otros elementos que tenía guardados, como una vieja caja de magia, y a practicar con monedas, lápices y objetos comunes. De a poco, la magia dejó de ser solo una prueba y empezó a convertirse en algo más serio.

De practicar en casa a formarse como mago

El paso siguiente fue clave. Ramiro decidió comprarse un mazo de cartas profesionales. “Empecé a practicar mezclas, cortes y diferentes trucos”, explica. Con el tiempo entendió que la magia requiere técnica, estudio y constancia.

Cuando confirmó que realmente le gustaba, comenzó a invertir en material específico y en cursos. Ese proceso de formación se refleja hoy en sus presentaciones: cada truco tiene una estructura clara y un desarrollo pensado para el público.

En una ciudad como Marcos Juárez, donde no hay otros magos que realicen shows de manera regular, ese compromiso lo fue posicionando rápidamente.

El primer show en el Jardín Mitre y un antes y un después

El primer show formal llegó en 2023, durante el festejo del Día del Niño en el Jardín Mitre. La oportunidad surgió a partir de un contacto familiar. “Mi mamá le contó a unas amigas que yo hacía magia y justo una trabajaba en el jardín”, recuerda.

Ese evento fue un punto de inflexión. A partir de allí comenzaron a llamarlo para cumpleaños infantiles y actividades escolares. Cada presentación le dio más experiencia y seguridad frente al público.

Hubo un momento de duda. “Un día no pude hacer un show y pensé que ahí iba a dejar”, cuenta. Sin embargo, decidió volver a intentarlo. “Por suerte me animé y seguí haciendo lo que me gustaba, y nunca más frené”.

Shows en clubes, jardines y espacios culturales de Marcos Juárez

Con el tiempo, Rami Magia amplió su recorrido dentro de la ciudad y la región. Además de cumpleaños y jardines, fue invitado a presentarse en Magnolias, Santa Lucía, el Club Argentino, el Museo de la Ciudad y otros espacios donde la magia se sumó a propuestas culturales y recreativas.

Su trabajo está enfocado principalmente en el público infantil, con una dinámica participativa que mantiene la atención de los chicos. Los espectadores no solo miran, sino que forman parte del show, lo que genera cercanía y participación.

Magia para niños y el nuevo desafío de actuar para adultos

Aunque su recorrido se consolidó en el ámbito infantil, Ramiro ya tuvo experiencias con público adulto. En 2025 realizó shows en el cumpleaños de su mamá, celebrado en Córdoba, y en el cumpleaños número 90 de su abuelo.

“Había gente que no conocía, pero me animé”, explica. La respuesta fue positiva. “Vi que la gente se divertía mucho y yo también lo disfruté”.

Esa experiencia lo motivó a pensar en un nuevo objetivo: durante este año quiere lanzarse a realizar magia para adultos de manera más abierta, en eventos y celebraciones donde pueda mostrar otra faceta de su trabajo.

Un talento joven que suma valor a la escena cultural local

Todo comenzó en su casa, practicando frente a su familia. Hoy, Ramiro Epelde, con solo 14 años, es parte del circuito de eventos y actividades de Marcos Juárez. Su historia refleja cómo una inquietud personal puede transformarse en un proyecto artístico con impacto local.

Con formación, constancia y una clara conexión con el público, Rami Magia sigue creciendo y sumando escenarios donde demostrar su trabajo. En una ciudad donde no abundan este tipo de propuestas, su presencia ya se volvió una referencia.