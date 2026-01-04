Con el inicio de la temporada de viajes y el incremento del tránsito en rutas provinciales, la seguridad vial vuelve a ser una prioridad. En una entrevista con Guiamedia, el comisario Diego Boto, integrante de la Dirección General de la Policía Caminera de Córdoba, brindó precisiones clave sobre la documentación, los elementos exigidos y las normas que deben respetar los conductores para circular de manera segura por la provincia.

Comisario Diego Boto

El objetivo, según explicó, es reforzar la prevención y despejar dudas habituales que surgen antes de salir a la ruta.

Qué documentación se exige en los controles

Uno de los primeros puntos que abordó el comisario Boto tiene que ver con la documentación obligatoria. Señaló que todo conductor debe contar con la licencia de conducir vigente y habilitante según el tipo de vehículo, el DNI del conductor y de todos los ocupantes, el seguro obligatorio del rodado —como mínimo con cobertura contra terceros— y la cédula de identificación del automotor.

En este marco, aclaró un aspecto que aún genera confusión entre muchos automovilistas:

“Desde el año 2023 ya no se solicita la cédula de autorización para conducir, conocida como cédula azul, porque fue desactivada por el Gobierno Nacional”.

Además, explicó que la documentación puede presentarse en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina, siempre que pueda validarse en tiempo real.

“Si no se puede validar en el momento del control, como regla general se va a solicitar la documentación física”, precisó.

Elementos de seguridad obligatorios y mitos frecuentes

Durante la entrevista, Boto detalló cuáles son los elementos de seguridad que el personal policial controla en rutas y caminos de la provincia. Entre ellos, remarcó la obligatoriedad del matafuego, que debe estar homologado, con carga vigente y transportado dentro del vehículo, al alcance del conductor.

También destacó la importancia de las balizas retrorreflectarias, que deben utilizarse para señalizar el vehículo cuando se detiene por una emergencia.

“Las balizas tienen que colocarse a no menos de 50 metros del lugar donde se detiene el vehículo”, explicó.

Al mismo tiempo, fue categórico al desmentir versiones que suelen circular entre los conductores:

“La ley no exige ni bolsa mortuoria ni botiquín de primeros auxilios para circular por las rutas y caminos de la provincia de Córdoba”.

Uso del cinturón y de las luces

Otro de los aspectos centrales que remarcó el comisario tiene que ver con normas básicas de circulación que siguen siendo motivo de infracción. En primer lugar, recordó que todos los ocupantes del vehículo deben viajar con el cinturón de seguridad colocado, sin excepción.

En cuanto a la iluminación, señaló que las luces bajas deben estar encendidas durante todo el día. No obstante, hizo una aclaración importante a partir de una modificación legal reciente.

“Desde el 1° de enero, los vehículos que cuenten con luces diurnas de circulación, conocidas como DRL, pueden utilizarlas durante el horario diurno”.

Estas luces, explicó, tienen como finalidad hacer visible el vehículo y no iluminar la calzada.

“Cuando la visibilidad no es correcta, ya sea por niebla, lluvia intensa, humo o polvo en suspensión, deben utilizarse las luces bajas o altas, según corresponda”.

Alcoholemia cero y velocidades permitidas

En otro tramo de la entrevista, Boto recordó que en la provincia continúa vigente la ley de alcoholemia cero, una de las normas más importantes en materia de seguridad vial.

“Si va a conducir, no consuma alcohol. Y si ha consumido alcohol, por favor, no se haga cargo de la conducción de un vehículo”, remarcó.

Respecto a las velocidades máximas, indicó que para vehículos particulares de uso familiar rigen los siguientes límites: 110 km/h en rutas convencionales y autovías, y 130 km/h en autopistas, siempre respetando la señalización y las condiciones del camino.

Conducción preventiva y recomendaciones finales

Finalmente, el comisario hizo hincapié en la importancia de adoptar una conducción preventiva. Recomendó no adelantar en sectores donde esté prohibido o restringido, mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante y estar atentos ante cualquier situación que requiera una maniobra evasiva.

“Si las condiciones de circulación no son óptimas, lo mejor es detener la marcha en un lugar seguro”, señaló.

Boto cerró la entrevista destacando el compromiso de la Policía Caminera con la prevención y expresó el deseo de que cada viaje se desarrolle de manera segura, permitiendo disfrutar del camino y de las vacaciones sin inconvenientes.