El proyecto impulsado por empresarios de la región propone un nuevo sistema de almacenaje y comercialización agrícola. La iniciativa apunta a dar mayor libertad al productor y abrir acceso a nuevos mercados.

La propuesta, presentada oficialmente en Leones, genera expectativas en el sector agropecuario del sudeste cordobés y podría impactar también en productores de ciudades cercanas como Marcos Juárez.

La presentación de Red Granos que impulsa un nuevo modelo agrícola

La presentación oficial de Red Granos en Leones marcó el inicio de una nueva etapa para el sector agroindustrial de la ciudad y del sudeste de Córdoba. El proyecto propone un sistema que combina almacenaje y nuevas alternativas de comercialización para productores de la región.

La iniciativa es impulsada por los socios de SICFA, Guillermo Sarboraria y Gabriel Brusasca, quienes desarrollan el proyecto en alianza estratégica con la empresa Essential Energy.

El objetivo central es ofrecer a los productores una alternativa que permita mayor flexibilidad en la comercialización del grano, evitando quedar atados a una única condición de mercado al momento de la entrega.

En una de las zonas agrícolas más dinámicas del país —donde se destacan ciudades productivas como Leones, Marcos Juárez, Monte Buey o General Roca— el proyecto busca aportar herramientas que permitan mejorar la competitividad del productor.

La mirada estratégica de Juan Carlos Milanesio

Dentro del desarrollo del proyecto también participa Juan Carlos Milanesio, consultor especializado en reingeniería de negocios y desarrollo de nuevos proyectos, con trayectoria en el mercado de agroalimentos y bioenergía.

A lo largo de su carrera ha acompañado el crecimiento de empresas tanto a nivel local como internacional dentro de la cadena agroindustrial, aportando experiencia en la transformación de modelos de negocio.

Desde esa perspectiva, Milanesio considera que el proyecto puede representar una oportunidad concreta para los productores.

“Estamos muy convencidos de esta iniciativa. Creemos que le da mucha libertad al productor”, explica.

Según detalla, el modelo se apoya en tres pilares fundamentales:

libertad de decisión para el productor

reducción de costos en la cadena comercial

posibilidad de capturar márgenes que hoy muchas veces no aparecen en el esquema tradicional

Un mercado más amplio para el productor

Uno de los puntos que destaca Milanesio es que muchas veces el productor queda limitado a una única alternativa comercial cuando entrega su producción.

“El productor entrega el grano y queda supeditado a una determinada condición, pero el mercado es mucho más grande que esa condición”, señala.

La lógica del proyecto Red Granos apunta justamente a ampliar ese escenario, permitiendo que el productor pueda evaluar diferentes mercados y destinos antes de concretar una operación de venta.

Según el consultor, en el mercado agrícola actual existen oportunidades que no siempre son visibles dentro de los circuitos tradicionales.

“Hay mucho valor escondido que muchas veces el productor no llega a capturar”, afirma.

Un cambio cultural en la comercialización agrícola

Además del aspecto comercial, el proyecto también plantea un desafío cultural dentro del sector agropecuario.

Durante décadas, gran parte de la comercialización agrícola se sostuvo sobre estructuras tradicionales, muchas veces transmitidas de generación en generación.

“Durante mucho tiempo se comercializó de una manera determinada, muchas veces porque así lo hacían el abuelo o el padre”, explica Milanesio.

Sin embargo, el contexto actual del mercado global abre nuevas oportunidades que requieren una mirada más abierta hacia diferentes destinos y herramientas comerciales.

En ese sentido, el consultor considera que es importante generar conocimiento y capacitación para que los productores puedan explorar esas alternativas.

“Hay que empezar a hacer un poco de escuela para que el productor conozca otros mercados y otras posibilidades”, agrega.

Qué propone concretamente Red Granos

El modelo que se impulsa desde Leones propone que el productor mantenga la propiedad y el control de su grano hasta el momento en que decide venderlo y cobrarlo.

Este punto representa uno de los principales diferenciales del proyecto, ya que le permite al productor gestionar su producción con mayor flexibilidad.

Entre los beneficios que destacan quienes impulsan la iniciativa se encuentran:

mayor libertad para decidir el momento de venta

acceso a diferentes mercados y compradores

optimización de márgenes comerciales

reducción de costos dentro de la cadena

“Ese no es un valor menor. Poder manejar el grano hasta el momento de decidir venderlo puede marcar una gran diferencia”, sostiene Milanesio.

Un proyecto que mira al futuro del agro regional

El sudeste de Córdoba es una de las regiones más productivas del país y tiene en el agro su principal motor económico. En ese escenario, proyectos que buscan mejorar la eficiencia del negocio agrícola generan especial atención.

Para Milanesio, iniciativas como Red Granos pueden abrir la puerta a nuevas propuestas dentro del sector.

“Creemos que esta idea puede ser muy bien recibida por el productor porque tiene atributos de valor claros: libertad, nuevos mercados y mayor capacidad de decisión”, señala.

En una región donde ciudades como Marcos Juárez y Leones concentran una fuerte actividad agrícola, innovaciones de este tipo podrían marcar una nueva etapa en la forma de pensar la comercialización de granos.