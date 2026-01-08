El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a los departamentos Marcos Juárez, Unión y General San Martín, en el sudeste de la provincia de Córdoba. El aviso advierte sobre la probabilidad de fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones temporarias en la región.

La alerta se extiende tanto a zonas urbanas como rurales y contempla la posibilidad de tormentas de distinta intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con impacto en la circulación, los servicios y las actividades al aire libre.

Qué implica una alerta amarilla según el SMN

Una alerta amarilla indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños leves a moderados y provocar interrupciones momentáneas en la vida cotidiana. No se trata de un evento extremo, pero sí de una situación que requiere atención y seguimiento.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional señalan que este nivel de alerta apunta a la prevención y a la toma de decisiones informadas por parte de la población. En ese sentido, se recomienda mantenerse atento a los reportes oficiales y actuar con prudencia.

Qué tipo de tormentas se esperan en la región

Según el informe difundido por el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, con la posibilidad de que algunas se desarrollen con mayor fuerza de manera puntual.

El parte oficial detalla que las tormentas estarán acompañadas por:

Frecuente actividad eléctrica

Ocasional caída de granizo

Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h

Abundante caída de agua en cortos períodos

De acuerdo al organismo nacional, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones durante el período de vigencia del alerta.

Lluvias intensas y acumulados previstos

Uno de los aspectos centrales de esta alerta amarilla tiene que ver con las precipitaciones esperadas. El SMN prevé valores de lluvia acumulada de entre 40 y 70 milímetros, con la posibilidad de que estos registros sean superados de forma puntual.

Departamentos alcanzados por la alerta en Córdoba

La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional comprende a los siguientes departamentos:

Marcos Juárez

Unión

General San Martín

Se trata de una región amplia del sudeste provincial, con numerosas localidades y áreas rurales. Por este motivo, las autoridades recomiendan a los vecinos mantenerse informados y atentos a la evolución del tiempo.

Seguimiento del pronóstico oficial

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza de forma permanente sus alertas y pronósticos, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones previstas.