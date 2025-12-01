El aeródromo de Marcos Juárez avanza nuevamente hacia su habilitación formal luego del robo que había dejado fuera de servicio el sistema de balizamiento. Todo el equipamiento sustraído —transformadores y cableado— ya fue repuesto, y el sistema quedó nuevamente operativo.

Durante el jueves y viernes se completó la reinstalación del nuevo material, mientras que en paralelo se realizó el relleno y nivelación de un sector de tierra que todavía estaba pendiente para cumplir con los requerimientos técnicos.

Con esos trabajos finalizados, el proceso de habilitación entra en su etapa decisiva: entre martes y miércoles llegará el inspector de ANAC para llevar adelante la inspección definitiva, paso necesario para obtener la habilitación formal del aeródromo.

Tras el hecho delictivo, el predio se encuentra nuevamente en condiciones y a la espera del visto bueno final del organismo aeronáutico.