La venta de lotes en el Loteo Don Jorge en Marcos Juárez ya está en marcha con 19 martilleros públicos habilitados para su comercialización.

Se trata de terrenos estratégicos en el sector sudoeste de la ciudad, con infraestructura completa y opciones de financiación.

La venta de lotes en el Loteo Don Jorge en Marcos Juárez fue oficialmente anunciada por la Municipalidad, que dispuso la comercialización de 19 terrenos ubicados en un sector clave para el desarrollo logístico, comercial e industrial de la ciudad. La iniciativa busca fortalecer el crecimiento productivo local y generar nuevas oportunidades para empresas e inversores en el sudeste de Córdoba.

El nuevo loteo se encuentra emplazado en el sector sudoeste de Marcos Juárez, entre la prolongación de calle Colombia (camino de la vía), Calle del Niño y Avenida Circunvalación. Se trata de una zona con excelente conectividad y fuerte proyección de expansión urbana y productiva.

Dónde están ubicados los lotes y qué infraestructura tienen

Uno de los puntos más destacados del Loteo Don Jorge es su ubicación estratégica dentro de Marcos Juárez. El sector cuenta con accesos ágiles hacia arterias principales y cercanía a vías de circulación clave para el transporte de mercaderías y logística empresarial.

Los 19 lotes disponibles poseen superficies que van desde los 2.360 metros cuadrados hasta más de 6.300 metros cuadrados, lo que permite adaptarse a distintos perfiles de inversión y necesidades productivas.

En cuanto a infraestructura, los terrenos cuentan con:

Red de agua potable

Electrificación y alumbrado público

Red de desagües cloacales con conexiones domiciliarias

Cordón cuneta

Pavimento o ripio según sector

Este equipamiento reduce significativamente los costos iniciales para quienes proyecten instalar galpones, depósitos, industrias livianas o desarrollos comerciales en la zona.

Opciones de compra: lote solo o con nave metálica

La Municipalidad de Marcos Juárez dispuso distintas alternativas para facilitar el acceso a los terrenos.

Los interesados pueden adquirir:

Lote solo

Lote + nave metálica (galpón) de 600 m²

Lote + nave metálica (galpón) de 1.000 m²

Esta modalidad apunta especialmente a pymes, emprendedores industriales y empresas que buscan radicarse rápidamente sin afrontar de manera independiente la construcción de una nave.

Además, se ofrece financiación de hasta 36 cuotas en dólares estadounidenses más IVA, con posibilidad de abonar en pesos al tipo de cambio MEP vendedor. También se contemplan bonificaciones por pago contado, por compra conjunta de lote y nave, y por adquisición de terrenos mayores a 5.000 m².

Este esquema financiero es uno de los aspectos más consultados por vecinos y empresarios de Marcos Juárez y la región, en un contexto económico donde la previsibilidad en los planes de pago resulta clave para la toma de decisiones.

Comercialización exclusiva a través de 19 martilleros habilitados

Un punto central del anuncio es que la venta se realiza exclusivamente a través de 19 martilleros públicos habilitados. Desde el Municipio remarcaron que esta modalidad garantiza pluralidad, transparencia y amplia difusión de la propuesta inmobiliaria.

La nómina oficial de profesionales habilitados es la siguiente:

Yazmin Abraham – 15625565

Fernando Abraham – 15625565

Gustavo R. Álvarez – 15507092

Paulina T. Torres Cevallos – 15507092

Facundo G. Blardone – 15525248

Luciano G. Traversi – 15550466

Viviana S. Córdoba – 15430736

Martín Tuttolomondo – 15626619

Carlos J. Cavallero – 15620710

Pablo M. Natali – 15555011

Nicolás Oliva – 15501222

Diego Codina – 15505555

Sergio C. Nasuti – 3515911866

Pablo M. Zubillaga – 15580919

Yamila V. Rothar – 15546924

Mauricio Bonfigli – 15582368

Milagros Bravin – 15550655

Pablo A. Pallero – 15438161

Deolindo A. Panichelli – 15640068

De esta manera, cualquier interesado en adquirir un terreno en el Loteo Don Jorge deberá canalizar su consulta a través de alguno de estos profesionales matriculados.

Qué significa este loteo para el desarrollo de Marcos Juárez

El Loteo Don Jorge no es simplemente una nueva urbanización. Forma parte de una política activa del Municipio orientada a consolidar a Marcos Juárez como polo productivo en el sudeste de Córdoba.

La disponibilidad de tierra con servicios completos en una zona estratégica permite:

Atraer nuevas inversiones

Facilitar la expansión de empresas locales

Generar empleo directo e indirecto

Ordenar el crecimiento industrial y logístico

En ciudades intermedias como Marcos Juárez, la planificación territorial resulta determinante para evitar la dispersión productiva y garantizar infraestructura adecuada. En este sentido, el loteo apunta a concentrar actividades en un sector pensado para ese fin.

Además, al ofrecer alternativas con nave metálica incluida, se acortan los plazos de puesta en funcionamiento de emprendimientos, algo que impacta directamente en la dinámica económica local.

Por qué este anuncio puede generar alto interés en la región

En el actual escenario económico argentino, la disponibilidad de tierra industrial con financiación definida suele ser una de las búsquedas más frecuentes entre empresarios y desarrolladores.

Consultas como “lotes industriales en Marcos Juárez”, “terrenos comerciales en Marcos Juárez Córdoba” o “loteo municipal en Marcos Juárez” podrían encontrar en esta propuesta una respuesta concreta.

El hecho de que la comercialización esté centralizada en martilleros habilitados también aporta previsibilidad y respaldo formal al proceso, un aspecto valorado por quienes evalúan realizar inversiones de mediano y largo plazo.

Proyección e impacto en la comunidad

Con la puesta en venta de los 19 lotes del Loteo Don Jorge, la Municipalidad de Marcos Juárez da un paso más en su estrategia de desarrollo productivo. La iniciativa no solo abre oportunidades para empresas locales, sino que también posiciona a la ciudad dentro del mapa regional de inversión en Córdoba.

Si el proceso avanza con buena demanda, podría traducirse en nuevas radicaciones, ampliaciones industriales y mayor movimiento económico en el sector sudoeste de la ciudad.