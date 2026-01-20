El ciclo Verano en el Anfi volvió a ser protagonista en Marcos Juárez con una nueva edición que reunió a una gran cantidad de vecinos en el Anfiteatro Municipal, consolidándose como una de las propuestas culturales más convocantes de la temporada estival.

La cita fue el domingo por la noche, desde las 20 horas, cuando el público comenzó a llegar para disfrutar de una velada al aire libre marcada por la música en vivo, el encuentro comunitario y una propuesta pensada para toda la familia.

Tres bandas, una noche de verano

En el escenario se presentaron Grupo Atardecer, CDV Covers y Buena Onda Social Club, quienes ofrecieron un repertorio variado que hizo vibrar al anfiteatro y acompañó el clima festivo de la noche.

Con estilos que recorrieron distintos géneros y clásicos conocidos por el público, las bandas lograron una conexión directa con los asistentes, que acompañaron cada presentación y disfrutaron de un espectáculo dinámico y cercano.

Un espacio para compartir en comunidad

Además, durante la jornada el buffet estuvo a cargo del Club Villa Argentina, que acompañó la actividad con servicio gastronómico, sumando una oportunidad para colaborar con la institución y fortalecer el trabajo conjunto entre cultura y deporte.

Lo que viene en Verano en el Anfi

El ciclo continuará el próximo domingo 25 de enero, cuando será el turno de Carolina López y La Banda Impulso, quienes se presentarán en el escenario del Anfiteatro Municipal para dar continuidad a una programación que sigue sumando artistas y público.

Desde la organización invitan a la comunidad a acercarse nuevamente y disfrutar de otra noche de música en vivo, reafirmando a Verano en el Anfi como una de las propuestas culturales destacadas del verano en Marcos Juárez.