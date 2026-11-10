Una delegación del cuartel local, encabezada por Diego Buffa, forma parte del dispositivo de seguridad y prevención organizado por la visita del Sumo Pontífice. Son 13 efectivos, entre ellos Jazmín Sánchez, la única mujer del grupo.

Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez forman parte del importante operativo de seguridad desplegado en Córdoba con motivo de la visita del papa León XIV. El cuartel local participa con una delegación de 13 integrantes, que ya se encuentra en territorio provincial para cumplir con las tareas asignadas.

El grupo está encabezado por el jefe de Bomberos, Diego Buffa, quien confirmó que los efectivos se encontraban en la comuna de San Roque, en las instalaciones de la Federación de Bomberos, donde ya habían completado el proceso de acreditación.

Según informó Buffa, alrededor de las 23 horas estaba previsto el traslado de la delegación hacia la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde comenzarían a desarrollar las tareas operativas durante toda la noche.

«Trabajamos toda la noche», expresó el jefe del cuartel al brindar detalles sobre el despliegue.

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Jazmín Sánchez, la mujer que integra la delegación de Marcos Juárez

Entre los 13 bomberos que representan a Marcos Juárez se encuentra Jazmín Sánchez, la única mujer de la delegación local.

Su participación forma parte del trabajo conjunto de un equipo que aporta personal y recursos para colaborar en las tareas de prevención y seguridad previstas durante la visita papal.

Dos unidades de Bomberos de Marcos Juárez para el operativo

Para cumplir con las funciones asignadas, el cuartel local trasladó dos unidades operativas.

Se trata de una unidad de transporte de personal, destinada al traslado de los efectivos, y una unidad forestal, que tendrá como función principal la prevención de incendios.

De esta manera, Bomberos de Marcos Juárez aporta tanto recursos humanos como equipamiento específico para acompañar el dispositivo provincial.

Quiénes son los 13 bomberos de Marcos Juárez

La delegación que participa del operativo está integrada por:

Francisco Debiazi Jazmín Sánchez Jorge Antonini Juan Cruz Marelli Juan Cruz Teres Juan Ghione Juan P. Pereyra Lucas Vesce Martín Musso Diego Buffa Mauricio Arias Gomez Cristian Villafañe Daniel Delfederico

La presencia de estos 13 efectivos en Córdoba representa al cuartel de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez en un operativo que reúne a distintos cuerpos de la provincia y demanda coordinación, preparación y compromiso para garantizar la seguridad ante un acontecimiento de gran convocatoria.

Eduardo Oyola para Guiamedia