El vuelo que llevó al Sumo Pontífice desde Buenos Aires hasta Córdoba atravesó el espacio aéreo de la región durante la mañana de este martes. Los registros históricos de seguimiento permiten reconstruir su recorrido y estimar a qué distancia pasó de Marcos Juárez, a qué altura volaba y a qué velocidad se desplazaba.

El avión que trasladó al papa León XIV a Córdoba este martes 10 de noviembre pasó a poco más de 43 kilómetros del centro de Marcos Juárez. El dato surge del análisis de las posiciones registradas por FlightAware, una plataforma que permite seguir los movimientos de las aeronaves a través de señales ADS-B.

Se trató del vuelo ARG1094, realizado con un Boeing 737-800, que partió desde el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, con destino al aeropuerto de Córdoba.

De acuerdo con los registros, el punto de mayor proximidad a Marcos Juárez se produjo alrededor de las 8:22 de la mañana, cuando la aeronave se encontraba a una distancia estimada de 43,5 kilómetros en línea recta del centro de la ciudad.

A qué hora pasó cerca de Marcos Juárez

El registro histórico permite identificar distintas posiciones del avión durante su recorrido. A las 8:21:27, la aeronave se encontraba en las coordenadas -32.3828, -61.8270. Treinta y tres segundos después, a las 8:22, su posición era -32.3552, -61.8816.

Tomando como referencia el centro de Marcos Juárez, esa segunda ubicación representa una distancia aproximada de 43,4 kilómetros. Por eso, el cálculo permite afirmar que el avión pasó a unos 44 kilómetros de la ciudad.

En ese momento, la aeronave se encontraba al noreste de Marcos Juárez y continuaba su trayectoria hacia el noroeste, en dirección a Córdoba.

A qué altura y velocidad volaba

Los datos también permiten conocer las condiciones del vuelo en ese tramo. A las 8:22, el Boeing 737-800 se desplazaba a 344 nudos, equivalentes a aproximadamente 637 kilómetros por hora.

La altitud registrada era de 6.355 pies, unos 1.937 metros. Además, el registro indicaba que el avión se encontraba en fase de descenso, con una variación vertical de -726 pies por minuto.

Durante el recorrido, la aeronave había alcanzado una altitud de crucero registrada de 9.144 pies, aproximadamente 2.787 metros, antes de comenzar el descenso hacia Córdoba.

El recorrido del vuelo ARG1094

El seguimiento muestra que el avión inició su viaje desde Aeroparque a las 7:44:10. Durante los primeros minutos ascendió hasta alcanzar su nivel de vuelo y luego continuó con rumbo aproximado de 301 grados, hacia el noroeste.

A partir de las 8:13 comenzó a registrarse el descenso. El avión atravesó el sector cercano a Marcos Juárez alrededor de las 8:22 y continuó su aproximación hacia la capital provincial.

Finalmente, el registro de FlightAware marca su llegada al aeropuerto de Córdoba a las 8:57:11. De esta manera, el trayecto entre Buenos Aires y Córdoba tuvo una duración aproximada de una hora y trece minutos.

El vuelo del Papa, en números

Vuelo: ARG1094.

ARG1094. Aeronave: Boeing 737-800.

Boeing 737-800. Fecha: martes 10 de noviembre de 2026.

martes 10 de noviembre de 2026. Origen: Aeroparque Jorge Newbery, Buenos Aires.

Aeroparque Jorge Newbery, Buenos Aires. Destino: aeropuerto de Córdoba.

aeropuerto de Córdoba. Hora de salida: 7:44:10.

7:44:10. Hora de llegada: 8:57:11.

8:57:11. Duración aproximada: 1 hora y 13 minutos.

1 hora y 13 minutos. Distancia estimada a Marcos Juárez: 43,5 kilómetros.

43,5 kilómetros. Hora del mayor acercamiento registrado: alrededor de las 8:22.

alrededor de las 8:22. Altitud en ese momento: 6.355 pies (1.937 metros).

6.355 pies (1.937 metros). Velocidad en ese momento: 344 nudos (637 km/h).

344 nudos (637 km/h). Rumbo registrado: 301 grados.

El recorrido pudo reconstruirse a partir de las posiciones históricas transmitidas durante el vuelo. La distancia a Marcos Juárez es una estimación geográfica en línea recta, calculada desde el centro de la ciudad y no una medición oficial de la ruta aérea.

Fuente: registros históricos ADS-B de FlightAware.