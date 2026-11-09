La oferta académica incorpora nuevas carreras vinculadas con la inteligencia artificial, la comunicación y la industria. También se anunciaron propuestas para las extensiones áulicas de Monte Buey y Cruz Alta. Las preinscripciones serán del 1 al 21 de diciembre.

La educación universitaria en Marcos Juárez y la región tendrá nuevas alternativas durante 2027. La Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) presentó su propuesta académica para el próximo ciclo lectivo, con nuevas carreras orientadas a áreas como la inteligencia artificial, la comunicación y el desarrollo industrial.

La presentación estuvo encabezada por el secretario de Coordinación y Asuntos Legales de la UPC, Juan Valfré; la directora general de la sede, Mariela Vico; y el director académico, Fabricio Motta, . También participaron la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, la coordinadora territorial del Ministerio de Educación del Gobierno de Córdoba, Dra. Virginia Tomassini y representantes de instituciones intermedias de la ciudad y la región.

Entre los principales anuncios se destacan la incorporación de la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, la Licenciatura en Comunicación y la Maestría en Gestión Pedagógica Digital. Además, se ampliará la oferta educativa en las extensiones áulicas de Monte Buey y Cruz Alta.

Nuevas carreras universitarias en Marcos Juárez: inteligencia artificial y comunicación

Una de las novedades para 2027 será la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, una formación vinculada con dos campos que están transformando el funcionamiento de empresas, organizaciones y distintos sectores productivos.

La propuesta busca brindar herramientas para trabajar con datos y tecnologías de inteligencia artificial, conocimientos cada vez más demandados en diferentes ámbitos laborales.

Otra incorporación será la Licenciatura en Comunicación, una carrera de cuatro años que se dictará a distancia y contará con tutorías de seguimiento en la sede regional.

La formación tendrá un título intermedio de Tecnicatura Universitaria en Producción de Contenidos para la Comunicación e incluirá contenidos relacionados con producción audiovisual, periodismo, comunicación digital, narrativas transmedia e inteligencia artificial.

Qué carreras ofrece la Sede Regional de la UPC en Marcos Juárez

Con las nuevas incorporaciones, la propuesta académica para 2027 contempla las siguientes carreras:

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, con título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Licenciatura en Administración de Empresas, con título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Gestión Empresarial.

Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico.

Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Licenciatura en Comunicación, con título intermedio de Tecnicatura Universitaria en Producción de Contenidos para la Comunicación.

A esta oferta se suma la Maestría en Gestión Pedagógica Digital, una propuesta de posgrado destinada a docentes y egresados de la universidad.

Las nuevas propuestas se desarrollarán bajo el Sistema de Créditos, una modalidad que contempla la carga de trabajo académico de los estudiantes.

Monte Buey y Cruz Alta también suman propuestas universitarias

La ampliación de la oferta académica también alcanzará a las localidades que cuentan con extensiones áulicas de la universidad.

En Monte Buey se dictará la Licenciatura en Administración de Empresas, con el título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Gestión Empresarial.

Por su parte, Cruz Alta incorporará la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Mantenimiento Industrial, una formación vinculada con las necesidades de los sectores productivos y la actividad industrial.

En este último caso, el reconocimiento oficial y la validez nacional del título se encuentran en trámite.

De esta manera, la UPC amplía las posibilidades de formación superior en distintas localidades del sudeste cordobés.

La Sede Regional Marcos Juárez creció un 30% en su matrícula

Durante la presentación también se compartieron indicadores sobre el crecimiento de la comunidad educativa de la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay”.

Uno de los datos destacados fue el incremento del 30% en la matrícula, que refleja la evolución de la institución y el interés por las propuestas universitarias en la región.

Además, se informó que el 80% de los estudiantes son primera generación universitaria en sus familias, mientras que el 50% tiene más de 25 años.

Estos indicadores permiten conocer el perfil de quienes eligen estudiar en la sede y muestran la importancia de acercar oportunidades universitarias a personas con distintas trayectorias educativas y laborales.

Cuándo abren las preinscripciones de la UPC para 2027

Las preinscripciones para las carreras de la Universidad Provincial de Córdoba estarán abiertas del 1 al 21 de diciembre de 2026.

Los interesados podrán consultar la oferta académica, los requisitos y las condiciones de ingreso a través del portal oficial de la universidad:

Con nuevas carreras y propuestas distribuidas en Marcos Juárez, Monte Buey y Cruz Alta, la Sede Regional “Bernardo Houssay” amplía su oferta de formación superior para 2027 y suma alternativas vinculadas con las nuevas demandas profesionales y productivas de la región.