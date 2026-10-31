La celebración de Halloween se hizo sentir en todos los sectores de Marcos Juárez. Las calles se llenaron de niños disfrazados y el centro se vio desbordado por familias que salieron a disfrutar de una jornada marcada por las golosinas, los disfraces y la diversión.

Marcos Juárez vivió un sábado 31 de octubre diferente, con Halloween como protagonista. Durante la jornada, niños de distintas edades salieron a las calles acompañados por sus familias y llenaron de color y movimiento distintos sectores de la ciudad.

Brujas, vampiros, fantasmas, esqueletos y personajes de películas formaron parte de una postal que se repitió en diferentes barrios. La convocatoria también se hizo sentir con fuerza en pleno centro, donde la cantidad de chicos y familias desbordó las calles y generó un importante movimiento.

La celebración transformó el paisaje habitual de Marcos Juárez y volvió a mostrar cómo Halloween gana protagonismo en Argentina, especialmente entre los más chicos, que encuentran en esta fecha una oportunidad para disfrazarse, compartir con amigos y disfrutar de una jornada diferente.

Halloween en Marcos Juárez: toda la ciudad se sumó a la celebración

La Noche de Brujas tuvo una importante convocatoria en distintos puntos de Marcos Juárez. Los niños recorrieron las calles con sus disfraces, mientras las familias acompañaron las actividades y participaron de una propuesta que combina entretenimiento, creatividad y encuentro.

El centro de la ciudad fue uno de los lugares donde más se sintió la concurrencia. La presencia de numerosos chicos disfrazados y el movimiento de las familias convirtieron la zona céntrica en uno de los principales escenarios de la celebración.

Halloween también generó una postal diferente en los barrios, donde los disfraces y el entusiasmo de los más pequeños se hicieron presentes durante la jornada.

Aunque no se trata de una festividad tradicional argentina, su popularidad creció con el paso de los años, impulsada por las películas, las series, las redes sociales y la influencia de las costumbres de otros países.

¿Qué se celebra el 31 de octubre en Argentina?

Cada 31 de octubre se celebra Halloween, también conocido como la Noche de Brujas. Se trata de una festividad de origen antiguo que, con el paso del tiempo, se popularizó especialmente en Estados Unidos y luego se extendió a numerosos países.

En Argentina, la celebración se manifiesta principalmente a través de los disfraces, las golosinas, las fiestas temáticas y las actividades recreativas para niños y familias.

En Marcos Juárez, la convocatoria de este 31 de octubre reflejó el interés que despierta la fecha. La presencia de chicos disfrazados en diferentes sectores y la gran concurrencia en el centro demostraron que Halloween se instaló como una propuesta de entretenimiento para muchas familias de la ciudad.

¿Cuál es el origen de Halloween?

El origen de Halloween se remonta al antiguo festival celta de Samhain, celebrado en territorios que actualmente forman parte de Irlanda, Reino Unido y el norte de Francia.

Esta festividad marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno en el hemisferio norte. Según las creencias de aquellos pueblos, durante esa noche la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgada.

Con el paso de los siglos, las antiguas tradiciones se combinaron con celebraciones religiosas y costumbres populares. La inmigración irlandesa llevó muchas de estas prácticas a Estados Unidos durante el siglo XIX, donde Halloween adquirió nuevas características y se convirtió en una celebración masiva.

Su nombre proviene de la expresión inglesa All Hallows’ Eve, que significa «víspera de Todos los Santos», en referencia a la festividad cristiana del 1 de noviembre.

¿Cómo se celebra Halloween?

Una de las costumbres más conocidas es el tradicional dulce o truco, expresión que proviene del inglés trick or treat. Consiste en que los niños, generalmente disfrazados, recorran casas y comercios para pedir golosinas.

Los disfraces son otro de los grandes protagonistas. Brujas, vampiros, fantasmas, esqueletos y monstruos conviven con personajes de películas, series y dibujos animados.

La decoración también ocupa un lugar importante. Las calabazas talladas e iluminadas, las telarañas artificiales, los esqueletos y las figuras de terror suelen adornar viviendas, comercios y espacios de entretenimiento.

En Argentina, las formas de celebrar varían según cada localidad. Algunas familias organizan recorridos para pedir golosinas, mientras que otras participan de fiestas temáticas o aprovechan la fecha para reunirse y compartir actividades con los más chicos.

En Marcos Juárez, la gran cantidad de niños disfrazados y el movimiento registrado en las calles reflejaron el entusiasmo con el que muchas familias se sumaron a la celebración.

¿Dónde se festeja Halloween?

Halloween tiene una fuerte tradición en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y el Reino Unido, aunque también se celebra en numerosos países de Europa y América Latina.

En Argentina, la festividad ganó presencia en distintas ciudades y localidades. Los comercios, bares, espacios recreativos y familias suelen organizar propuestas relacionadas con la Noche de Brujas.

Marcos Juárez se sumó a esta tendencia con una jornada en la que los disfraces y la presencia de los más chicos se hicieron sentir en toda la ciudad. El centro, particularmente, registró una importante concurrencia que reflejó la popularidad que adquirió la celebración.

¿Qué se celebra el 1 y 2 de noviembre en Argentina?

Después de Halloween, el calendario incluye dos fechas importantes para la tradición cristiana.

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una jornada dedicada a honrar a todos los santos, conocidos y desconocidos, dentro de la tradición católica.

Por su parte, el 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, una fecha destinada a recordar a las personas fallecidas. Entre las costumbres asociadas se encuentran las visitas a los cementerios, las oraciones y las celebraciones religiosas en memoria de los seres queridos.

Aunque estas fechas están próximas a Halloween, sus significados son diferentes. Mientras que la Noche de Brujas se asocia actualmente con los disfraces y las actividades recreativas, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos tienen un sentido religioso vinculado con la fe y el recuerdo de quienes ya no están.

Halloween dejó una postal diferente en Marcos Juárez

La jornada del sábado 31 de octubre dejó una imagen particular de Marcos Juárez: niños disfrazados en distintos sectores, familias recorriendo las calles y un centro desbordado por la concurrencia.

La celebración volvió a demostrar que Halloween gana espacio entre las propuestas recreativas de la ciudad. Con disfraces, golosinas y actividades compartidas, grandes y chicos protagonizaron una jornada diferente que transformó las calles y convirtió a toda Marcos Juárez en parte de la Noche de Brujas.