La iniciativa se desarrolló en las inmediaciones del Centro Cívico, en la zona del Paseo de la Salud. Los vecinos pudieron conocer la billetera virtual, consultar sobre sus beneficios y las ganancias que genera el dinero depositado con un 22% anual. Durante la jornada se registraron entre 25 y 30 descargas.

Mutual COYSPU realizó este miércoles una jornada de promoción en la zona del Paseo de la Salud, en las inmediaciones del Centro Cívico de Marcos Juárez. La propuesta tuvo como objetivo acercar sus productos y servicios a la comunidad, con especial atención en esta primera experiencia a la billetera virtual Bimco.

La actividad permitió que los vecinos se acercaran para conocer cómo funciona la herramienta digital, recibir asesoramiento y despejar dudas sobre sus prestaciones. Además, quienes participaron mostraron interés por los beneficios de la aplicación y las ganancias que genera el dinero depositado en la cuenta.

El objetivo es acercar la propuesta a la comunidad y facilitar el contacto directo con los usuarios. En ese sentido, la iniciativa busca que los vecinos puedan conocer Bimco de primera mano, comprender su funcionamiento y consultar sobre las posibilidades que ofrece.

“Queremos acercarnos a los vecinos, llevar nuestras propuestas a distintos puntos de la ciudad y que puedan conocer Bimco de primera mano, entender cómo funciona y sacarse todas las dudas. La idea es que cada vez más personas conozcan esta herramienta y los beneficios que ofrece”. Contador Facundo Núñez, gerente de Mutual COYSPU.

Bimco, una alternativa que despertó el interés de los vecinos

Durante la jornada, los integrantes de Mutual COYSPU brindaron información sobre Bimco y acompañaron a las personas interesadas en descargar la aplicación y conocer sus funcionalidades.

Entre los aspectos que más llamaron la atención estuvieron las posibilidades que ofrece la billetera virtual y el rendimiento del dinero depositado. Los vecinos que se acercaron valoraron positivamente la propuesta, destacaron que les parecía una buena opción y consultaron sobre las ganancias que pueden obtener a través de la herramienta.

El contacto directo permitió explicar su funcionamiento y responder las inquietudes de quienes buscaban conocer más sobre esta alternativa digital.

Juegos, códigos QR y premios para los participantes

Uno de los atractivos de la jornada fue una actividad interactiva que invitó a los vecinos a participar de un juego con cinco códigos QR.

La dinámica consistía en escanear los códigos y elegir uno. Algunos de ellos tenían premios que se acreditaban de manera inmediata como saldo en la nueva cuenta Bimco de los participantes.

De esta manera, la actividad combinó información sobre la billetera virtual con una propuesta recreativa que permitió mostrar, en la práctica, algunas de sus posibilidades.

Entre 25 y 30 descargas durante la jornada

El balance inicial de la actividad fue positivo. Según los datos proporcionados por Mutual COYSPU, durante la mañana se registraron aproximadamente entre 25 y 30 descargas de la aplicación.

La participación y las consultas recibidas permitieron acercar la herramienta a nuevos usuarios y generar un espacio para explicar sus características, especialmente en relación con los beneficios y el rendimiento del dinero depositado.

Mutual COYSPU continuará con las jornadas en Marcos Juárez

Desde la institución adelantaron que la intención es repetir estas acciones todos los miércoles, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

El objetivo es llegar a distintos puntos de Marcos Juárez y presentar progresivamente los diferentes productos y servicios que ofrece la Mutual.

En esta primera experiencia, Bimco fue la protagonista de una propuesta que combinó asesoramiento, participación y contacto directo con los vecinos. La iniciativa continuará con la intención de ampliar el conocimiento de la billetera virtual y acercar nuevas herramientas a la comunidad.

Conocé más sobre bimco aquí https://www.mutualcoyspu.com.ar/bimco/