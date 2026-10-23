La obra reúne y analiza las resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba entre 1988 y 2026.

Dirigida por Julieta Rinaldi, constituye la primera publicación que sistematiza el conjunto de decisiones disponibles del organismo y deja un registro documental y jurídico para las futuras generaciones.

Fue presentada este jueves 22 en la Universidad Católica de Córdoba.

Este jueves, en la Universidad Católica de Córdoba, se presentó el libro: Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba, una obra inédita que reúne, organiza y analiza las resoluciones del órgano constitucional encargado de juzgar la conducta de magistrados y funcionarios judiciales de la Provincia.

El libro abarca casi cuatro décadas de historia institucional, desde 1988 hasta 2026, y propone una lectura integral de los criterios que fueron construyendo la doctrina del organismo.

La obra fue dirigida por Julieta Rinaldi, presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba; con la coordinación de Emilio Bovo; y la co-autoría de Facundo Torres Lima, Nadia Nester y Matías Chaui.

La apertura estuvo a cargo de Julieta Gallino, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quien dio la bienvenida y presentó a la vicegobernadora Myrian Prunotto, encargada de brindar el saludo institucional.

La también presidenta de la Unicameral, destacó la importancia de preservar la memoria institucional y fortalecer las instituciones a partir de su propia historia.

“Las autoridades cambian, las etapas políticas terminan y aparecen nuevos desafíos, pero las instituciones necesitan memoria. Tenemos la obligación de aprender de lo que se hizo, conocer los fundamentos de las decisiones y dejar instituciones más fuertes para quienes vienen”, expresó Prunotto.

Luego, Armando S. Andruet (h), autor del prólogo, compartió algunas de las ideas centrales que atraviesan las páginas introductorias, para dar paso, luego, a las exposiciones de las y los autores del libro.

Cabe mencionar que el encuentro contó con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesin, y del vocal Luis Angulo; además de distintas autoridades de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, junto con representantes de la casa de altos estudios. Fue moderado por Sabrina Kenis, docente de la cátedra Derecho Constitucional.

Una obra inédita para la historia institucional de Córdoba

Uno de los aspectos centrales de la publicación es su carácter inédito: por primera vez, una obra reúne y sistematiza el conjunto de resoluciones disponibles del Jurado de Enjuiciamiento, material que durante décadas permaneció disperso y cuya consulta integral resultaba compleja.

Durante su intervención, Julieta Rinaldi destacó el valor de este trabajo para “comprender la trayectoria del organismo y preservar su memoria institucional”. Además de recuperar decisiones y criterios construidos a lo largo del tiempo, el libro busca dejar un registro de consulta para quienes integren el Jurado en el futuro, así como para profesionales, investigadores y especialistas interesados en el funcionamiento de las instituciones judiciales.

“Como directora de esta obra, confieso que el camino recorrido hasta llegar a estas páginas no fue simplemente una tarea de recopilación técnica. Implicó sumergirnos en casi cuatro décadas de historia institucional, revisando la totalidad de los pronunciamientos, para rescatar el latido real de un órgano que define los límites de la idoneidad y la ética en la justicia cordobesa”, dijo la también Legisladora Provincial y vicepresidenta de la Unicameral.

También destacó cómo, desde 2020 a esta parte, se incorporaron los estándares internacionales de perspectiva de género, siendo “uno de los aportes más vanguardistas que la obra pone de relieve a través de dos precedentes fundamentales, transformando los derechos de las mujeres en un contenido sustantivo de la buena conducta exigida a los magistrados por nuestra Constitución Provincial”.

Emilio Bovo, coordinador de la obra, explicó la metodología utilizada para organizar el material y destacó la importancia de analizar las resoluciones en conjunto para identificar los criterios que, con el tiempo, fueron conformando una doctrina institucional.

A su turno los co-autores brindaron distintas miradas de su participación en la construcción de la obra. Facundo Torres Lima repasó su experiencia como integrante del organismo y valoró especialmente la decisión de Rinaldi de compartir el trabajo realizado durante estos años y dejar un registro que trascienda a quienes integraron el organismo. Matías Chaui presentó los principales hallazgos del trabajo y analizó las transformaciones del Jurado a lo largo de sus 38 años de historia; y, por último, Nadia Nester abordó los criterios presentes en los fallos y el lugar de la perspectiva de género en las decisiones del organismo.

En el cierre, Rinaldi agradeció a quienes participaron de la elaboración y presentación del libro y anunció que ejemplares de la obra quedaron disponibles en la Biblioteca de la Universidad Católica de Córdoba para su consulta por parte de toda la comunidad académica.

Casi cuatro décadas de resoluciones, en una sola publicación

El libro parte de una particularidad: aunque el Jurado de Enjuiciamiento no ejerce funciones jurisdiccionales en sentido técnico, sus decisiones han construido, caso por caso, criterios que conforman una doctrina institucional. A lo largo de los años, algunos de esos criterios se mantuvieron, mientras que otros evolucionaron frente a nuevas interpretaciones normativas y distintas circunstancias.

Para reconstruir ese recorrido, la publicación examina los cambios en el marco jurídico que regula al organismo. El análisis comprende las leyes 7.138 y 7.956, las modificaciones introducidas por las leyes 8.126, 9.026, 9.285 y 10.190, y la evolución del constitucionalismo provincial, desde las constituciones de 1949 y 1987 hasta la reforma de 2001.

Cabe recordar que el Jurado de Enjuiciamiento tiene su fundamento en la Constitución de Córdoba y en la Ley 7.956. Su función es analizar la conducta de magistrados y funcionarios judiciales ante la posible existencia de causales de remoción, con resguardo del debido proceso y del derecho de defensa. Está integrado por un vocal del Tribunal Superior de Justicia y cuatro legisladores, dos por la mayoría y dos por la minoría, una composición que expresa la participación de distintos poderes y sectores políticos en el procedimiento.

Uno de los principales aportes de la publicación es que no se limita a los casos de mayor repercusión pública, sino que reúne la totalidad de las resoluciones disponibles correspondientes al período estudiado. Para facilitar su consulta, el equipo elaboró un tesauro temático que organiza los contenidos en distintos ejes, entre ellos las causales de remoción, la admisibilidad de las denuncias, la suspensión de magistrados y el cómputo de plazos.

El resultado es un material de consulta que recupera una parte significativa de la historia institucional de Córdoba y transforma un archivo disperso en una fuente organizada para el estudio del Derecho y de los mecanismos de responsabilidad de magistrados y funcionarios judiciales.

Julieta Rinaldi, directora de la obra

Julieta Rinaldi es abogada por la Universidad Católica de Córdoba y doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con diplomaturas en Litigios Constitucionales, por la UCC y el Colegio de Abogados de Córdoba, y en Procedimiento Parlamentario, por la UCC, la Fundación Hanns Seidel y la Legislatura provincial.

Es legisladora provincial, preside el Jurado de Enjuiciamiento -desde 2020- y se desempeña como vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba. Anteriormente fue legisladora por el departamento Marcos Juárez, entre 2019 y 2023; presidenta de la Agencia Córdoba Joven, entre 2017 y 2019; y vocal de su directorio, entre 2015 y 2017.

En 2019 publicó Participación, opinión y empleo en las juventudes cordobesas. Ese mismo año recibió el premio «Joven Sobresaliente del Año», otorgado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.