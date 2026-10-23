Los trabajos comenzaron hace poco más de un mes en el sector noreste de la ciudad. La intervención contempla la limpieza, el desmalezado y la extracción de unos 17.450 metros cúbicos de sedimentos para profundizar el reservorio hídrico.

La Municipalidad de Marcos Juárez avanza con la obra de limpieza y dragado del Lago Dr. Loinas, conocido como Lago El Panal, ubicado en el sector noreste de la ciudad. Los trabajos comenzaron hace poco más de un mes y tienen como objetivo mantener en condiciones este reservorio, fundamental para la recepción y retención de los excedentes de agua de lluvia.

La intervención incluye tareas de limpieza, desmalezado, retiro de sedimentos acumulados y profundización del fondo. Se trata de trabajos vinculados al mantenimiento de la infraestructura hídrica de Marcos Juárez y al funcionamiento de los espacios destinados a recibir el agua proveniente de las precipitaciones.

Qué trabajos se realizan en el Lago El Panal

De acuerdo con la información difundida por el municipio, las tareas contemplan la extracción de vegetación invasiva y la remoción de sedimentos acumulados en el fondo del reservorio.

Además, se lleva adelante la profundización del sector intervenido para recuperar condiciones adecuadas de funcionamiento.

La obra comprende una superficie aproximada de 14.541 metros cuadrados, con una excavación media de 1,20 metros.

Estos trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento destinadas a conservar la infraestructura hídrica de la ciudad y favorecer el funcionamiento de los reservorios que reciben y retienen los excedentes de agua de lluvia.

Cuántos metros cúbicos de material se prevé retirar

Uno de los datos centrales de la intervención es el volumen de material que se estima extraer durante la ejecución de la obra.

Según lo informado por la Municipalidad de Marcos Juárez, se prevé retirar alrededor de 17.450 metros cúbicos de sedimentos y suelo.

La extracción de este material, junto con la limpieza y la profundización del fondo, constituye una parte importante de los trabajos previstos en el Lago Dr. Loinas.

La importancia del reservorio hídrico para Marcos Juárez

El Lago El Panal cumple una función importante en el sistema de recepción y retención de los excedentes de agua de lluvia de Marcos Juárez.

Por ese motivo, las tareas de limpieza y dragado están orientadas a mantener este espacio en condiciones y contribuir al funcionamiento de la infraestructura hídrica urbana.

La intervención se suma a las acciones de mantenimiento de los reservorios de la ciudad, vinculadas al manejo del agua de lluvia y a la conservación de estos espacios.

Con los trabajos en marcha, el municipio continúa con la obra de acondicionamiento del Lago Dr. Loinas, una intervención que contempla la remoción de vegetación y sedimentos, además de la profundización de una superficie de más de 14.500 metros cuadrados.