La visita del Papa a Córdoba se desarrollará el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. Habrá una vigilia con artistas, una misa multitudinaria en FAdeA, un recorrido por las calles de la capital y un encuentro en la Catedral. Conocé el cronograma, cómo llegar desde el interior, dónde estacionar, qué llevar y cuáles serán los cortes de tránsito.

Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV en dos jornadas que reunirán celebraciones religiosas, actividades culturales y un importante operativo de organización. La visita, prevista para el lunes 9 y el martes 10 de noviembre de 2026, convocará a fieles y peregrinos de distintos puntos de la provincia, del país y del extranjero.

Para quienes viajen desde Marcos Juárez y otras localidades del sudeste cordobés, conocer los horarios, los accesos y las restricciones será fundamental para organizar el traslado y participar de las actividades.

La información oficial está centralizada en el portal El Papa en Córdoba, donde se publican el cronograma, los mapas, las recomendaciones sanitarias, las alternativas de transporte y los detalles de la agenda cultural.

Cuándo llega el papa León XIV a Córdoba

La agenda comenzará el lunes 9 de noviembre, con la apertura del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y una vigilia joven. El martes 10 será la jornada central, con la llegada del Papa al aeropuerto, la misa, el recorrido por la ciudad y el encuentro en la Catedral.

El sitio oficial informa que el lunes 9 será feriado nacional y el martes 10, feriado provincial.

Lunes 9 de noviembre: vigilia en FAdeA

El predio de FAdeA abrirá sus puertas a las 18, con ingresos por los accesos Norte y Sur. A las 19 comenzará la vigilia joven, una propuesta artística y musical para acompañar la noche previa a la llegada del Papa.

La grilla anunciada incluye a José Luis Miralles, Coro Agnes, Ignacio Sagala, Toco para Dios, Maxi Larghi, Trinidad, Cor Mariae, Ruah, Tradición Serrana, Andrés Castellano, Jorge Rojas, Pablo Martínez, Jairo y Duito.

Para ingresar a la vigilia es necesario inscribirse previamente. La organización también aclaró que no estará permitido acampar ni instalar carpas dentro del predio.

Martes 10 de noviembre: cronograma de la visita papal

El programa oficial difundido por la Santa Sede y el Arzobispado de Córdoba establece las siguientes actividades:

9:00: llegada del papa León XIV al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.

llegada del papa León XIV al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. 10:00: celebración de la Santa Misa en el predio de FAdeA.

celebración de la Santa Misa en el predio de FAdeA. Alrededor de las 11:45: recorrido del Papa por distintos sectores de la ciudad y saludo desde el balcón del Arzobispado.

recorrido del Papa por distintos sectores de la ciudad y saludo desde el balcón del Arzobispado. 15:15: encuentro en la Catedral de Córdoba, con representantes de la Iglesia.

encuentro en la Catedral de Córdoba, con representantes de la Iglesia. 16:55: partida hacia Buenos Aires desde el aeropuerto cordobés.

Después de la misa, el Papa realizará el recorrido por la ciudad. Tras el encuentro en la Catedral, regresará al aeropuerto en un vehículo de seguridad cerrado denominado cápsula.

Los horarios corresponden al programa publicado en el portal oficial y pueden consultarse junto con los mapas del recorrido.

Dónde será la misa y cómo será el recorrido del Papa

La Santa Misa se celebrará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, ubicado en avenida Fuerza Aérea Argentina 5505.

El lugar contará con dos accesos principales:

Acceso Norte: avenida Fuerza Aérea Argentina y avenida Circunvalación.

avenida Fuerza Aérea Argentina y avenida Circunvalación. Acceso Sur: avenida La Donosa y avenida Circunvalación.

La organización recomienda elegir con anticipación el lugar desde el cual se desea acompañar la visita. Debido a la cantidad de personas esperadas y a las restricciones de circulación, desplazarse entre distintos puntos durante la jornada podría resultar muy difícil.

En todas las sedes se transmitirá en vivo el recorrido completo del Papa. En FAdeA habrá más de 50 pantallas distribuidas en los distintos cuadrantes del predio, mientras que en el Arzobispado se instalarán más de siete.

El recorrido en cápsula y en papamóvil

Después de la misa, el recorrido tendrá dos tramos diferenciados.

El primero será en cápsula, desde el Nudo Vial Tropezón hasta avenida Colón al 1300. Se trata de un vehículo cerrado destinado al traslado y la seguridad.

El segundo tramo se realizará en papamóvil por las siguientes avenidas:

Avenida Colón.

Avenida General Paz.

Avenida Vélez Sarsfield.

Avenida Hipólito Yrigoyen.

Durante ese recorrido, el Papa saludará a los fieles. Posteriormente, llegará al Arzobispado de Córdoba, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 98, desde donde está previsto un saludo desde el balcón.

Por la tarde, la actividad continuará en la Catedral de Córdoba, en el sector de Plaza San Martín.

Encuentro en la Catedral de Córdoba

A las 15:15 está previsto el encuentro en la Catedral, con la participación de obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas.

A diferencia de las actividades en FAdeA, para acompañar el encuentro desde Plaza San Martín no se requiere inscripción previa. El público podrá permanecer de pie en la plaza.

El ingreso indicado por la organización es por la intersección de las calles 27 de Abril y Rivadavia.

Finalizado el encuentro, el Papa se trasladará al aeropuerto en cápsula. El recorrido previsto comprende calle 27 de Abril, avenida Vélez Sarsfield, avenida General Paz y avenida Colón, en contramano, además de avenida Circunvalación y avenida La Voz del Interior.

Cómo llegar desde Marcos Juárez y otras localidades del interior

Quienes viajen desde Marcos Juárez deberán planificar el traslado con anticipación y consultar las condiciones de acceso a Córdoba.

El operativo contempla transporte urbano especial y gratuito hacia FAdeA durante el lunes 9 y el martes 10. Sin embargo, los recorridos informados en el portal corresponden a servicios urbanos dentro de la capital cordobesa; no deben confundirse con un servicio interurbano gratuito desde las localidades del interior.

Para quienes lleguen en vehículos particulares, la recomendación oficial es evitar el ingreso hasta las inmediaciones del predio, debido a las restricciones y a la disponibilidad limitada de estacionamientos.

Transporte gratuito hacia FAdeA

El servicio especial de colectivos urbanos tendrá dos puntos de salida:

Zona Norte

Salida: Estación Rodríguez del Busto, en Manuel Cardeñosa esquina Rodríguez del Busto.

Servicio: desde el lunes 9 a las 17 hasta el martes 10 a las 5:30.

Descenso: avenida Circunvalación y Santa Ana.

Caminata aproximada hasta FAdeA: 15 minutos.

Zona Sur

Salida: avenida Nores Martínez y Concepción Arenales.

Servicio: desde el lunes 9 a las 17 hasta el martes 10 a las 5:30.

Descenso: San Antonio y avenida Agustín Roque Arias.

Caminata aproximada hasta FAdeA: 40 minutos.

En ambos casos, el último tramo deberá completarse a pie. Se recomienda llevar calzado cómodo y salir con suficiente anticipación.

Dónde estacionar si se viaja en auto

Los estacionamientos estarán habilitados desde el lunes 9 de noviembre a las 12. El operativo contempla ocho alternativas:

Zona Norte

Estacionamiento 1: Autocity. Estacionamiento 2: Polideportivo Villa Unión. Estacionamiento 3: Variante Pueyrredón y barrio Aeronáutico.

Zona Sur

4. Estacionamiento 4: barrio Sachi.

5. Estacionamiento 5: calle Impira.

6. Estacionamiento 6: barrio Smata.

También se podrá estacionar en el estadio Mario Alberto Kempes, de manera gratuita, y en el sector de la autopista Córdoba-Carlos Paz comprendido entre el peaje y Circunvalación.

Los estacionamientos cercanos a FAdeA se encuentran a una distancia aproximada de entre cuatro y seis kilómetros del predio. El tramo final se realizará caminando.

El ingreso será por orden de llegada y cada espacio se cerrará una vez alcanzada su capacidad. Por eso, se recomienda no depender exclusivamente de esta alternativa.

Los micros y minibuses tendrán sectores de estacionamiento sobre Circunvalación, desde la pasarela de Villa Unión hasta avenida Armada Argentina, en ambas vías.

Qué calles estarán cortadas en Córdoba

La visita implicará restricciones de circulación en los alrededores de FAdeA, en el centro de la ciudad y a lo largo del recorrido papal.

Desde el lunes 9 a las 12

Se implementarán cortes en los alrededores de FAdeA y en sectores de las siguientes vías:

Autopista a la altura de la Ruta Provincial C-45.

Autopista Córdoba-Carlos Paz.

Avenida Circunvalación a la altura de avenida Ejército Argentino.

Avenida Circunvalación a la altura de avenida Armada Argentina.

En estos sectores solo podrán acceder los vehículos y colectivos que se dirijan a los estacionamientos habilitados.

Desde el lunes 9 a las 20

Se restringirá la circulación vehicular en el casco céntrico, dentro del sector comprendido entre avenida Pueyrredón, bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear. También habrá restricciones en la zona de Plaza España.

En estas áreas no podrán ingresar vehículos y la circulación será peatonal.

A esa misma hora comenzarán las restricciones vinculadas al paso del papamóvil. En avenida Colón se permitirá el cruce transversal hasta las 7 del martes 10.

Desde el martes 10 a las 7

Se establecerá el corte total de avenida Colón y se recomienda evitar las calles La Rioja, Santa Rosa, 9 de Julio y Deán Funes.

También se implementará el corte total del corredor papal que conecta el aeropuerto con Circunvalación, FAdeA y avenida Colón.

Antes de salir, conviene consultar los mapas oficiales para conocer los desvíos actualizados y evitar demoras.

Qué llevar para la vigilia y la misa

Como las actividades demandarán varias horas de permanencia, la organización recomienda preparar con anticipación los elementos necesarios.

Entre los artículos sugeridos se encuentran:

DNI o pasaporte.

Agua y alimentos.

Medicamentos personales.

Ropa y zapatillas cómodas.

Abrigo o capa de lluvia.

Gorra y protector solar.

Repelente en crema o loción.

Bolsa de dormir o aislante.

Termo y mate.

Reposera o silla plegable.

Paraguas plegable.

Batería portátil.

Linterna.

Utensilios descartables.

Bolsa para residuos.

Las mochilas podrán tener una capacidad de hasta 15 litros.

Qué elementos están prohibidos

No estará permitido ingresar con:

Envases de vidrio.

Bebidas alcohólicas.

Armas.

Elementos cortantes.

Aerosoles.

Pirotecnia.

Velas.

Drones.

Mascotas.

Bicicletas.

Monopatines.

Paraguas que no sean plegables.

Tampoco estará permitido instalar carpas ni acampar dentro del predio de FAdeA.

Los menores deberán concurrir acompañados por una persona adulta.

Salud, seguridad y recomendaciones para los peregrinos

El operativo contempla puestos sanitarios con profesionales y ambulancias en FAdeA, Plaza Vélez Sarsfield, Plaza España y Plaza San Martín.

El personal de salud podrá identificarse por sus chalecos blancos, con una cruz roja en el frente y la palabra «SALUD» en la espalda.

En FAdeA también habrá sectores de calma destinados a personas con autismo. Las personas con discapacidad, movilidad reducida o que necesiten asistencia podrán acudir a los voluntarios identificados, al personal sanitario o a los puestos de atención.

La organización solicita respetar los corredores sanitarios, que estarán reservados para el desplazamiento de ambulancias.

Además, recomienda acordar un punto de encuentro con familiares y acompañantes, ya que durante la concentración podría no haber señal de celular. Para los menores, se aconseja colocar una pulsera o identificación con el nombre de una persona adulta responsable y un teléfono de contacto.

Ante cualquier emergencia, los números informados son:

911: Policía.

Policía. 103: Defensa Civil.

Defensa Civil. 107: Emergencias médicas.

Actividades culturales y religiosas antes de la llegada del Papa

La visita estará acompañada por una agenda cultural, turística y religiosa en distintos espacios de Córdoba. Las actividades incluyen visitas guiadas, muestras artísticas, conciertos y propuestas vinculadas con la historia religiosa de la provincia.

Entre las principales actividades anunciadas figuran:

Viernes 30 de octubre

Conferencia performática «León XIV y los desafíos de la inteligencia artificial», en el Museo de las Mujeres. Horario a confirmar.

Inauguración de una muestra de la colección religiosa en el Museo Sobremonte. Horario a confirmar.

Miércoles 4 de noviembre

Visita guiada «Córdoba colonial de las campanas», en el Museo Evita Palacio Ferreyra. Horario a confirmar.

Viernes 6 de noviembre

A las 11: recorrido «Córdoba, tierra de encuentro: el camino de Mama Antula», con salida desde la Oficina de Información Turística del Cabildo.

A las 17: senderismo urbano y observación de aves en el Parque Sarmiento.

Tarde joven en el Paseo del Buen Pastor. Horario a confirmar.

Sábado 7 de noviembre

De 16 a 18:30: actividades artísticas, bendición de mascotas, visita guiada y una puesta artística en la Iglesia San Roque.

También se anunciaron coros al aire libre y la propuesta «Córdoba te recibe», en el Parque Bustos. Horarios a confirmar.

Domingo 8 de noviembre

De 16 a 18:30: actividades culturales y artísticas en el Monasterio de Clausura Santa Catalina de Siena.

Cantata Brocheriana en el Paseo del Buen Pastor, con Carlos Di Fulvio y la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador. Horario a confirmar.

«Córdoba te recibe», en el Parque Bustos. Horario a confirmar.

Lunes 9 de noviembre

A las 10: caminata por Nueva Córdoba, con salida desde la Oficina de Información Turística de Güemes, en bulevar San Juan 225.

A las 19: vigilia joven en FAdeA.

Los horarios que figuran como «a confirmar» deben verificarse antes de asistir, ya que la programación puede actualizarse.

Dónde consultar el cronograma y los mapas oficiales

La organización concentra la información de la visita en el portal El Papa en Córdoba, con secciones específicas para el recorrido, los accesos, los estacionamientos, los cortes viales, las recomendaciones sanitarias y las actividades culturales.

También se encuentra disponible el sitio nacional de la visita, desde el cual se gestiona la inscripción para ingresar a la vigilia y a la misa en FAdeA.

Para quienes viajen desde Marcos Juárez y el sudeste cordobés, la recomendación es revisar la información antes de emprender el viaje, definir dónde desean acompañar la visita y organizar el traslado teniendo en cuenta las distancias que deberán recorrerse a pie.

La llegada del papa León XIV se prepara como un acontecimiento de gran convocatoria para Córdoba. Conocer los horarios y respetar las indicaciones del operativo permitirá que peregrinos y visitantes puedan participar de las actividades con mayor previsión y seguridad.