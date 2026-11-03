La Municipalidad de Marcos Juárez intimó a los propietarios de 18 motocicletas secuestradas en la vía pública para que se presenten a recuperarlas. Quienes no realicen el trámite dentro del plazo establecido podrían perder sus vehículos, que serán destinados a subasta pública o compactación.

La Municipalidad de Marcos Juárez publicó un edicto mediante el cual cita y emplaza a los propietarios de 18 motocicletas que fueron secuestradas en la vía pública. Los titulares deberán presentarse ante el Tribunal Administrativo de Faltas dentro de un plazo de cinco días, conforme a lo establecido en la Ordenanza 2882/2019.

La notificación establece que quienes pretendan recuperar sus vehículos deberán realizar el trámite correspondiente y abonar las multas, los gastos de depósito y los costos generados por las actuaciones de los martilleros intervinientes.

La advertencia es concreta: una vez vencido el plazo otorgado, la Municipalidad quedará liberada de responsabilidad y podrá avanzar con la venta de los rodados mediante subasta pública o su compactación.

¿Dónde deben presentarse los propietarios de las motos?

Los titulares de los vehículos incluidos en el edicto deberán concurrir al Tribunal Administrativo de Faltas, ubicado en Juan B. Justo 952, en el Centro Cívico de Marcos Juárez.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, según los datos consignados en la notificación municipal.

El plazo para presentarse es de cinco días contados desde la fecha de la publicación del emplazamiento. Durante ese período, los propietarios podrán iniciar las gestiones necesarias para recuperar sus motocicletas.

¿Qué motos fueron incluidas en el emplazamiento?

El edicto municipal identifica un total de 18 vehículos mediante sus respectivas patentes. Los dominios publicados son:

A140VQA

A140YGJ

A221WGA

A148BVE

A129JDA

A028YKA

A185VFR

745LNM

A064JHD

615JHY

A230JTE

605IOH

002KWC

A117ARU

A030HLK

A094QKV

039GIC

A074JSB

De acuerdo con el Anexo I correspondiente a la 9.ª subasta de Marcos Juárez, prevista para noviembre de 2026, los 18 dominios figuran en un listado de motocicletas que incluye marca, número de motor y chasis.

¿Qué pasa si los propietarios no retiran sus vehículos?

La notificación advierte que, una vez cumplidos los cinco días establecidos, la Municipalidad podrá disponer de los rodados mediante dos procedimientos: la venta a través de subasta pública o la compactación.

Esta medida se enmarca en la Ordenanza Municipal 2882/2019 y busca avanzar con la disposición de los vehículos secuestrados que permanecen en depósito.

Por ese motivo, el emplazamiento constituye una instancia para que los titulares puedan presentarse, acreditar la titularidad y gestionar la recuperación de sus motocicletas antes de que se avance con los procedimientos previstos.

Un llamado a los titulares de los vehículos

Los propietarios de las motocicletas incluidas en el listado deben verificar si sus dominios aparecen en el edicto y, en caso afirmativo, concurrir al Tribunal Administrativo de Faltas dentro del plazo establecido.

La presentación deberá realizarse en Juan B. Justo 952, Centro Cívico de Marcos Juárez, de 7 a 14 horas.

El vencimiento del plazo puede significar que los vehículos pasen a integrar el proceso de subasta pública o sean destinados a compactación, conforme a lo dispuesto por la normativa municipal.