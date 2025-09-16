Un día cargado de emoción

En el barrio “Soñar Leones”, 62 familias recibieron las llaves de su vivienda y dieron el primer paso hacia un futuro con mayor seguridad y estabilidad. La jornada estuvo llena de alegría y emoción, ya que cada hogar entregado significa un nuevo comienzo para quienes soñaban con tener un techo propio.

El acto contó con la presencia del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien acompañó a los vecinos en este momento tan especial. Desde el municipio destacaron que la obra pública es una prioridad de gestión, porque transforma realidades y mejora la calidad de vida de los leoneses.

Viviendas que esperaban ser terminadas

Las casas forman parte de un plan nacional que había quedado paralizado en diciembre de 2023. Gracias al trabajo conjunto entre la Provincia y la Municipalidad de Leones, finalmente las obras se concluyeron y hoy ya son hogares para muchas familias.

“Tener la casa propia es dejar de pagar alquiler y darle a la familia la base para crecer y desarrollarse. Cuando entregamos viviendas, resolvemos un problema para toda la vida”, expresó Llaryora. Además, anunció un aporte de 500 millones de pesos para que el municipio pueda avanzar con nuevas construcciones.

El valor de la colaboración

El Gobernador subrayó la importancia de trabajar más allá de las diferencias políticas:

“El mercado no resuelve todo, el Estado tiene que estar presente en proyectos tan necesarios como garantizar la vivienda”.

Por su parte, el intendente Francioni agradeció el acompañamiento provincial:

“Para finalizar estas casas faltaban 590 millones de pesos, y la Provincia cubrió la mitad. Gracias a ese apoyo hoy podemos entregar estas viviendas a las familias”.

Más beneficios para Leones

La jornada también incluyó la entrega de créditos del Banco de la Gente, escrituras sociales, un aporte de 30 millones de pesos para los Bomberos Voluntarios y 5 millones de pesos destinados a distintas instituciones de la ciudad.

Un paso firme hacia el futuro

La entrega de estas viviendas no solo significa cumplir un sueño largamente esperado, sino también avanzar hacia una ciudad más inclusiva y con más oportunidades. Con el respaldo de la Provincia y la decisión del municipio de apostar a la obra pública, Leones sigue creciendo de la mano de su comunidad.