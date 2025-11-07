El teléfono, protagonista desde temprano

El celular ya forma parte del amanecer de la mayoría de los argentinos… y los marcosjuarenses no son la excepción. Según una encuesta realizada en la cuenta de Instagram de Eduardo Oyola, la mayoría toma el teléfono por primera vez entre las 7 y las 8 de la mañana.

El dato no sorprende si se tiene en cuenta que los estudios nacionales muestran que el 95% de las personas revisa su celular dentro de la primera hora después de despertar.

Qué reveló la encuesta local

Cuando se preguntó:

👉 “¿A qué hora tomás el celular por primera vez en el día?”,

los resultados fueron los siguientes:

Entre las 6 y las 7 AM: 28%

28% Entre las 7 y las 8 AM: 55%

Teniendo en cuenta que el 55,9% de la audiencia que participó pertenece a la ciudad de Marcos Juárez, los resultados permiten afirmar que más de la mitad de los marcosjuarenses empieza el día con el celular en la mano, antes incluso de arrancar sus actividades cotidianas.

Cuánto tiempo usamos el celular en Argentina

El dato local se enmarca dentro de una tendencia nacional. Diversos estudios estiman que en Argentina se usan los teléfonos entre 6 y 9,5 horas diarias, aunque el promedio más reciente ronda las 6 horas por día.

Si se traduce en tiempo anual, equivale a más de 3 meses del año (unos 91 días) mirando la pantalla.

Antes de dormir, el otro momento clave

Además del despertar, el otro gran pico de uso ocurre antes de irse a dormir: el 90% de las personas revisa su teléfono por última vez en la hora previa al descanso.

Y hay un dato que llama la atención: un 11% de los argentinos consulta su celular más de 200 veces por día.

Una costumbre que marca el ritmo de la vida

El celular se volvió el primer contacto con el mundo al despertar y el último antes de dormir. Entre alarmas, mensajes y redes sociales, la jornada empieza y termina con una pantalla.

Quizás la clave no esté en usarlo menos, sino en ser más conscientes de cómo y cuándo lo hacemos, para que la conexión no nos robe los momentos más valiosos del día.