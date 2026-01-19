Los protagonistas del cierre de las 53° Jornadas Trigueras Nacionales

En el marco de la Fiesta Nacional del Trigo 2026, la organización confirmó quiénes estarán a cargo del cierre de las 53° Jornadas Trigueras Nacionales, uno de los espacios más representativos y convocantes del evento que cada año reúne en Leones, Córdoba, a referentes del sector productivo, institucional y cultural del país.

Bajo el lema “Sembrando Raíces, Cosechando Futuro”, las Jornadas Trigueras se consolidan como un ámbito de análisis, reflexión e intercambio, donde el campo argentino es protagonista y donde también se abren espacios para vincular la producción con otros ámbitos de la vida social.

Un cierre que une al campo y al deporte

La edición 2026 tendrá un cierre especial, con un encuentro que propone unir dos pasiones profundamente arraigadas en la identidad argentina: el campo y el fútbol. Desde esa mirada, la Fiesta Nacional del Trigo recibirá a dos figuras emblemáticas del deporte nacional, reconocidas por su trayectoria, su compromiso y su capacidad de liderazgo.

Los encargados de protagonizar el cierre de las Jornadas Trigueras Nacionales serán Roberto “Pato” Abbondanzieri y Leonardo Ponzio, referentes indiscutidos del fútbol argentino, cuya experiencia trasciende lo deportivo y conecta de manera directa con los valores que sostienen al trabajo productivo.

Trayectorias marcadas por el esfuerzo y la constancia

Tanto Abbondanzieri como Ponzio han construido carreras atravesadas por el sacrificio, la disciplina y el trabajo en equipo. Ambos conocen lo que implica sostener el rendimiento en el tiempo, adaptarse a los cambios y asumir responsabilidades dentro de grupos de alto desempeño.

Esa experiencia es la que compartirán durante el cierre de las Jornadas Trigueras 2026, en un espacio pensado para el intercambio y la reflexión, donde el deporte se convierte en una herramienta para hablar de constancia, planificación, liderazgo y sentido de pertenencia, conceptos centrales también en la actividad agropecuaria.

Desde la organización destacaron que su participación busca aportar una mirada complementaria, capaz de conectar el alto rendimiento deportivo con la cultura del trabajo que caracteriza al sector productivo argentino.

Las Jornadas Trigueras, un espacio clave del evento

Las Jornadas Trigueras Nacionales son uno de los pilares históricos de la Fiesta Nacional del Trigo. Año tras año convocan a productores, técnicos, instituciones y público general interesado en la actualidad del sector, generando un espacio donde se abordan temas productivos, económicos y sociales vinculados al trigo y a la agroindustria.

En este contexto, el cierre de las jornadas adquiere un valor simbólico especial, ya que resume el espíritu del encuentro y refuerza los valores que la Fiesta busca transmitir a la comunidad local, regional y nacional.

Identidad, comunidad y proyección

La Fiesta Nacional del Trigo continúa consolidándose como un ámbito de encuentro que va más allá de lo productivo. En Leones, la celebración se vive como una construcción colectiva que reafirma la identidad local y fortalece el vínculo entre el campo, la ciudad y la comunidad.

La presencia de Abbondanzieri y Ponzio en el cierre de las Jornadas Trigueras 2026 refuerza esa mirada integradora, aportando testimonios y experiencias que conectan distintas realidades bajo valores comunes: el esfuerzo sostenido, el compromiso y la proyección a futuro.

Un mensaje alineado con el lema 2026

El lema “Sembrando Raíces, Cosechando Futuro” atraviesa toda la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Trigo y encuentra en este cierre una expresión concreta. Las raíces del trabajo, la dedicación y el sentido de pertenencia se proyectan hacia el futuro a través del intercambio de experiencias y la construcción colectiva.

De esta manera, la Fiesta Nacional del Trigo reafirma su compromiso con el presente y el futuro del sector productivo, fortaleciendo su rol como espacio de reflexión, identidad y proyección para Córdoba y para todo el país.