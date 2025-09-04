Un fuerte choque entre dos camiones en el kilómetro 433 de la autopista dejó una impactante escena poco antes de las 22:30 horas de anoche. El siniestro ocurrió cuando uno de los vehículos impactó desde atrás a otro, provocando que este último volcara su acoplado y esparciera toda su carga de bebidas sobre el asfalto.

Impacto y consecuencias

Tras el choque, el camión que ocasionó el alcance terminó en la cuneta, a pocos metros de la traza principal, mientras que el otro quedó atravesado sobre la autopista. La carga derramada generó importantes riesgos para la circulación y obligó a cortar el tránsito de manera preventiva.

Asistencia médica y operativo

Ambos conductores fueron asistidos en el lugar y trasladados por personal de emergencias médicas para recibir atención. Bomberos y equipos de seguridad vial trabajaron intensamente para asegurar la zona y despejar la ruta.

Gran despliegue de bomberos

El operativo incluyó la participación de cuatro unidades y veinte bomberos, quienes trabajaron durante aproximadamente una hora para limpiar la calzada y restablecer la circulación con normalidad.