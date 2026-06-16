Un grave siniestro vial ocurrido durante las primeras horas de este martes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 449, en cercanías del Aeroclub de Marcos Juárez, dejó como saldo una persona fallecida y ocho trasladados al Hospital Regional Abel Ayerza.

De acuerdo con la información oficial brindada por Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez, el cuartel fue convocado a las 6:30 horas por un accidente con personas atrapadas. Al arribar al lugar, los equipos de emergencia se encontraron con una colisión protagonizada por tres automóviles y comenzaron las tareas de rescate, asistencia y traslado de los heridos.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que la víctima fatal fue identificada como Mario Ernesto Quinteros, de 59 años y oriundo de Leones, quien circulaba a bordo de un Fiat Siena. El hombre falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto.

Bomberos informaron además que en los vehículos involucrados viajaban ocho ocupantes. Los sobrevivientes fueron asistidos por personal sanitario y derivados al Hospital Regional Abel Ayerza con diferentes tipos de lesiones para recibir atención médica.

El operativo demandó un importante despliegue de recursos. En el lugar trabajaron cuatro unidades y veinte bomberos, con la colaboración de dos ambulancias del servicio privado SUM, efectivos policiales y personal de emergencias.

Al momento del siniestro, la presencia de niebla reducía considerablemente la visibilidad sobre la Ruta Nacional 9, una condición que podría haber influido en la mecánica del accidente y que será analizada en el marco de la investigación.

Asimismo, el fiscal interviniente se hizo presente en el lugar para supervisar las actuaciones judiciales y los peritajes que permitirán determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció interrumpido en el sector y fue desviado hacia la autopista para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y seguridad.

La investigación continúa en curso mientras se aguardan mayores precisiones sobre el estado de salud de los heridos y las causas que desencadenaron el trágico hecho.

Foto: Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez