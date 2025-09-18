Un plan de prevención que se adelantó por las intensas precipitaciones

La Municipalidad de Marcos Juárez puso en marcha un operativo sanitario especial para combatir la proliferación de mosquitos en distintos puntos de la ciudad. La decisión se tomó luego de las fuertes lluvias de las últimas semanas, que generaron condiciones ideales para la reproducción de este insecto.

Tratamiento larvario en espacios verdes

Los equipos de Salud municipal comenzaron con la aplicación de productos larvicidas en áreas verdes y de mayor concurrencia, con el objetivo de cortar el ciclo de reproducción del mosquito desde sus primeras etapas.

Fumigaciones focalizadas en barrios

Además del tratamiento larvario, se llevan adelante fumigaciones focalizadas en sectores donde ya se detectó la presencia del insecto. Entre las zonas alcanzadas en esta primera etapa se encuentran el Parque Loinas, el Lago, loteos del barrio Sur, Villa Argentina y El Panal.

Cuidar la salud de la comunidad

Con estas medidas, el municipio busca disminuir la cantidad de mosquitos y prevenir la transmisión de enfermedades vinculadas a este vector, protegiendo así la salud de los vecinos y vecinas de Marcos Juárez.