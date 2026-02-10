En el marco de sus 70 años, la Fiesta Nacional del Trigo propone para el sábado 14 de febrero una experiencia distinta, con Verve – Cuarteto de Cuerdas como apertura y Airbag como show central, en una noche pensada para escuchar y sentir la música de cerca.

En el marco de la 70ª edición de la Fiesta Nacional del Trigo, Marcos Juárez será escenario el sábado 14 de febrero de una noche pensada en formato recital, con una propuesta que pone el foco en la escucha y la experiencia musical en vivo.

La apertura estará a cargo de Verve – Cuarteto de Cuerdas, cuya propuesta instrumental aportará sensibilidad y elegancia al inicio de la velada, creando el clima ideal para el desarrollo del espectáculo.

El cierre de la noche tendrá como protagonista a Airbag, una de las bandas más convocantes del rock nacional. Integrado por los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli, el grupo llega a la Fiesta Nacional del Trigo en un momento destacado de su carrera, con un show que recorrerá los principales temas de su repertorio.

Entre las canciones que forman parte de su cancionero se destacan Cicatrices, Nunca lo olvides, Solo aquí, Por mil noches y Amor de verano, que serán parte de una propuesta pensada para un público diverso y transversal.

De esta manera, la Fiesta Nacional del Trigo continúa ampliando su agenda artística y consolida su propuesta cultural dentro del calendario de eventos más relevantes de la región.

Entradas

Las entradas se encuentran disponibles a través de Pase Show:

👉 https://www.paseshow.com.ar/eventos/70-fiesta-nacional-del-trigo-2026