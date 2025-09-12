La Comisión Organizadora de la 70ª Fiesta Nacional del Trigo en Leones, Córdoba, anunció un cambio en la programación artística de febrero.

Cambio de fecha del show

El recital de Airbag, originalmente previsto para el domingo 15, se adelantará al sábado 14 de febrero.

Por este motivo, los espectáculos programados para el sábado se trasladan al domingo 15.

¿Qué pasa con las entradas?

Siguen siendo válidas: no hace falta realizar ningún trámite.

no hace falta realizar ningún trámite. Descarga actualizada: podés ingresar a tu cuenta en Pase Show y volver a descargar tus tickets con la fecha corregida.

podés ingresar a tu cuenta en y volver a descargar tus tickets con la fecha corregida. Devolución: si no podés asistir, podés solicitar la devolución del dinero mediante un enlace en las historias de la organización. Estará disponible hasta el martes 30 de septiembre.

Viernes 13 sin cambios

El espectáculo programado para el viernes 13 de febrero se mantiene sin modificaciones.

Una fiesta con identidad propia

La Comisión agradeció la comprensión del público y destacó que estos cambios apuntan a garantizar la calidad de la grilla.

La invitación sigue en pie para disfrutar de la Fiesta Nacional del Trigo, un evento que celebra tradición, música y el trabajo del campo argentino.